منع التونسيات من السفر إلى وعبر الإمارات لساعات، وعودة علا الفارس إلى MBC، وملخص أبرز أحداث 2017 من أهم الموضوعات التي شدت انتباه المغردين العرب.

#منع_التونسيات_من_السفر_الإمارات

أثار قرار منع سفر التونسيات على متن رحلات طيران الإمارات، موجة غضب كبيرة في تونس، رغم التراجع عن القرار في وقت لاحق.

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وذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن شركة الطيران الإماراتية منعت تونسيات باستثناء المتحصلات على الإقامة أو صاحبات جواز السفر الدبلوماسي من السفر إلى الإمارات وعبرها دون تقديم الأسباب.

و قالت الخارجية التونسية في بيان لها إنها استدعت السفير الإماراتي سالم عيسى القطام الزعابي لطلب توضيحات بخصوص القرار .

ونقل البيان عن السفير الإماراتي قوله إن هذا القرار كان ظرفيا ويتعلق بترتيبات أمنية، وإنه تم رفعه وتمكين كل المسافرات من المغادرة.

وأثار القرار ردود فعل متفاوتة على موقع فيسبوك وتويتر، حيث دشن نشطاء تونسيون هاشتاغ #منع_التونسيات_من_السفر_الإمارات للتعبير عن غضبهم من القرار الذي رأوا فيه إهانة لكرامة المرأة التونسية واعتداء على بلادهم.

وتداول مغردون مقاطع مصورة لمسافرات منعن من الصعود إلى الطائرة سواء للتوجه إلى الإمارات أو المرور عبر مطاراتها إلى دول الأخرى. كما تناقل آخرون فيديوهات لمسافرات تونسيات أعلن إلغاء رحلاتهن عبر الخطوط الإماراتية حتى بعد إلغاء الحظر وطالبن بقطع العلاقات مع الإمارات واتهمن الحكومة التونسية بالتقاعس في حمايتهن.

وانبرى نشطاء في البحث في أسباب المنع، فمنهم من أرجع الأسباب إلى الخلافات السياسية واعتبروها مناكفة للضغط على الحكومة، ومنهم من عزا الأسباب إلى ما وصفوه بالتصرفات السيئة لبعض التونسيات المقيمات في الإمارات، في حين أرجعها آخرون إلى تعطل المشاريع الإماراتية في تونس.

و دافع مغردون عن موقف الإمارات بينما دعا آخرون الطرفين إلى عدم الانجرار وراء ما يعكر صفو العلاقات بين البلدين.

وشهدت العلاقات التونسية الإماراتية توترا كبيرا في السنوات الأخيرة التي تلت الثورة التونسية.

#MBC_ترجع_علا_فارس_يوم_البيعة

عادت المذيعة الأردنية علا الفارس للظهور مجددا على شاشة MBC بعد إيقافها مدة أسبوعين، بسبب تغريدة نشرتها اعتبرها مغردون مسيئة للسعودية.

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وكتبت فارس في تغريدتها وقتها: "ترامب لم يختر توقيت إعلان القدس عاصمة إسرائيل عبثًا، فبعد زيارته لنا تأكد أن العرب سيدينون الاعتراف الليلة ويغنون غدا هلا بالخميس".

وتزامنت عودة علا مع ذكرى "البيعة الثالثة" للملك سلمان بن عبدالعزيز، إذ ظهرت في برنامجها المعتاد " MBC في أسبوع" الأمر الذي أثار غضب بعض السعوديين.

فقد دشن مغردون سعوديون، هاشتاغ "#MBC_ترجع_علا_فارس_يوم_البيعة"، للتعبير عن رفضهم لعودة فارس لما رأوا فيها إهانة للشعوب العربية وطالبوا بمحاسبتها بدلا من ارجاعها.

في المقابل، وصف آخرون عودة فارس إلى القناة بالمنصفة، وتمنوا أن تنجح في عملها.

وقد سجل هاشتاغ #MBC_ترجع_علا_فارس_يوم_البيعة أكثر من 45 ألف تغريدة.

#ملخص_2017_في_تويته

أيام ويسدل الستار على عام 2017 الذي حمل في طياتها العديد من الأحداث والتطورات السياسية والاجتماعية منها السعيد ومنها الحزين.

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وقد بدأ رواد موقع تويتر العرب في توديع 2017 بكتابة ملخص لأبرز الأحداث التي أثرت فيهم في تغريدة عبر هاشتاغ #ملخص_2017_في_تويته.

وفاق العدد الكلي للتغريدات عبر الهاشتاغ 80 ألف تغريدة.

وفي الوقت الذي تحدث فيه البعض عن الأوضاع السياسية والاجتماعية في بلدانهم، تحدث عن أحداث رياضية وثقافية استمتعوا بمشاهدتها أو المشاركة فيها، بينما تحدث آخرون عن مناسبات عائلية سعيدة.

وكتب عباس العربي يقول " انتهى هذا العام ولكن لم تنته مأساته ولم تُمسح احداثه في عيون اليمنين وبؤسهم وفِي خذلان فلسطين وحرمانها من #القدس وسط ضحالة من العرب تمتد من المشرق الى المغرب."

وغرد صاحب حساب " مُـكـافـح الـلـيـبـرالـيـة" قائلا: " في هذا العام شاهد الجميع الفساد المالي والانحدار الأخلاقي على جميع المستويات، في هذا العام خسرت بلادنا الكثير من شعبيتها وسمعتها بسبب فساد القرارات التي جعلتنا نستعدي إخواننا في الدول الأخرى ."

من جهته غرد طارق الدرماني " تحوّل كبير من تطور وثقافة لدولتنا، وحقوق المرأة، والقضاء على الفساد 💜 #ملخص_2017_في_تويته."