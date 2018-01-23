من الشخصيات التي استضافتها بي بي سي العربي في عقودها الثمانية

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نعيم بصري (الى اليسار) الذي كان مسؤولا عن القسم الموسيقي في بي بي سي العربية وريمون باغوبان عازف التشيلو من مويشيوس واحمد المصطفى عازف العود وعازف الكمان السوداني الماهي اسماعيل على الهواء في بي بي سي العربية في أيار / مايو 1957.