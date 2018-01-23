من الشخصيات التي استضافتها بي بي سي العربي في عقودها الثمانية

بعض من الشخصيات استضافتها بي بي سي العربي في عقودها الثمانية.
بي بي سي تحاور محمود يونس رئيس فريق المبارزة المصري المشارك في أولمبياد لندن عام 1948 (5/8/1948)
حسن معوض في لقاء مع الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات في تشرين الثاني / نوفمبر 1999.
صدر الصورة، Jeff Overs/BBC
مدير بي بي سي العربية حسام السكري في لقاء مع رئيس الحكومة البريطانية توني بلير في نيسان / أبريل 2003.
فيصل الثاني ملك العراق يسجل لقاء بثته بي بي سي بمناسبة عيد ميلاده الـ 16. كان الملك فيصل طلبا في مدرسة هارو آنذاك. (2/4/1951)
موفد بي بي سي العربية نصر نصار يجري لقاء مع ملكة جمال لبنان جورجينا رزق قبيل مسابقة ملكة جمال العالم عام 1970.
نعيم بصري (الى اليسار) الذي كان مسؤولا عن القسم الموسيقي في بي بي سي العربية وريمون باغوبان عازف التشيلو من مويشيوس واحمد المصطفى عازف العود وعازف الكمان السوداني الماهي اسماعيل على الهواء في بي بي سي العربية في أيار / مايو 1957.
عازف العود نعيم بصري في عام 1944.
الأمير فهد بن عبدالعزيز، وزير الداخلية السعودي آنذاك في زيارة لمقر بي بي سي العربية في بوش هاوس في عام 1964، ويظهر في يسار الصورة الاذاعي حسن الكرمي.
الأمير مشعل بن عبدالعزيز، أمير مكة، في مقابلة مع بي بي سي العربية في مقرها ببوش هاوس في عام 1964.
صائب أحمد أمين، عازف العود العراقي الذي كان يدرس في كلية تشيلتنهام ببريطانيا، يعزف على الهواء في شباط / فبراير 1954.
وفد من الكشافة اليمنيين يروون تجاربهم عن المشاركة في مهرجان جيلويل بارك في انجلترا في آب / أغسطس 1951.
وفد من الصحفيين المغاربة في عام 1951.
المغني والموسيقي السوداني عبدالعزيز محمد داود في زيارة لبي بي سي العربية في كانون الأول / ديسمبر 1958.
عازف العود السوداني أحمد المصطفى في لقاء مع بي بي سي العربية في أيار / مايو 1957.
السيد حسن ابراهيم، أول ممثل لليمن في بريطانيا، عام 1951.
الأديب المصري طه حسين في استضافة بي بي سي العربية في عام 1949.
المغنية اللبنانية فيروز في زيارة لبي بي سي العربية في عام 1961.