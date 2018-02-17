"بلا قيود" مع جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح

أكد اللواء جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، وجود تطمينات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز ان ما عرف ب‍"صفقة القرن" لحل النزاع العربي الاسرائيلي لن تمرر مالم تضمن اقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

كما نفى الرجوب في مقابلة مع برنامج "بلا قيود" التقارير الصحفية التي تحدثت عن وساطة سعودية لتمرير الصفقة التي تكون فيها مدينة ابو ديس عاصمة للدولة الفلسطينية بدلاً من القدس، مشدداً الى عدم التطرق الى ذلك خلال لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالملك السعودي سلمان بن عبد العزيز او ولي عهده.