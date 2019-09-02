ما الذي تريد معرفته عن عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)؟

مصدر الصورة AFP Image caption "استعدوا لبريكست" عنوان حملة اعلامية أطلقتها الحكومة البريطانية الإثنين

تزداد الأجواء السياسية سخونة في بريطانيا مع دنو موعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في الـ 31 من تشرين الأول / أكتوبر المقبل.

فقد هدد رئيس الحكومة بوريس جونسون، بعد أن قرر تعليق جلسات البرلمان لخمسة أسابيع، بتجريد أي من نواب حزبه، حزب المحافظين، من حق خوض أي انتخابات مقبلة عن الحزب في حال تصويتهم لصالح قرار يعارض خروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق.

فما الذي تريد معرفته عن عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)؟