"بلا قيود" مع مريد البرغوثي الشاعر والأديب الفلسطيني

يرى مريد البرغوثي الشاعر والأديب الفلسطيني أنّ صفقة القرن التي يجري الحديث عنها حالياً هي في الواقع اتفاقية أوسلو التي وقعتها القيادة الفلسطينية مع إسرائيل في عام 1993. وقال البرغوثي إن اتفاقية أوسلو كانت أسوأ مما وصفها بنكبة عام 1948. وأضاف البرغوثي أن فكرة المقاومة انطفأت بعد أوسلو وأصبح هنالك تنسيق أمني مع العدو حسب وصفه. وقال البرغوثي إن اتفاقيات السلام التي تتالت مع إسرائيل كانت بداية لخسارة العرب للمنطق التاريخي.

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