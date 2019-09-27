"بلا قيود" مع مريد البرغوثي الشاعر والأديب الفلسطيني
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البرغوثي: اتفاقيات السلام مع إسرائيل خسارة للمنطق التاريخي للعرب

  • 27 سبتمبر/ أيلول 2019

يرى مريد البرغوثي الشاعر والأديب الفلسطيني أنّ صفقة القرن التي يجري الحديث عنها حالياً هي في الواقع اتفاقية أوسلو التي وقعتها القيادة الفلسطينية مع إسرائيل في عام 1993. وقال البرغوثي إن اتفاقية أوسلو كانت أسوأ مما وصفها بنكبة عام 1948. وأضاف البرغوثي أن فكرة المقاومة انطفأت بعد أوسلو وأصبح هنالك تنسيق أمني مع العدو حسب وصفه. وقال البرغوثي إن اتفاقيات السلام التي تتالت مع إسرائيل كانت بداية لخسارة العرب للمنطق التاريخي.

يبث برنامج "بلا قيود" الأحد الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينيتش ويعاد بثه خلال الأسبوع. يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج السابقة على الرابط التالي

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