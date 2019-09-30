بعد أن منعه المرض من حضور مباريات فريقه في الملعب، تضامن أنصار فريق الرجاء البيضاوي المغربي مع مشجع مصاب بالسرطان وذلك بالتجمع والهتاف جماعيا تحت شرفة منزله.
كيف تضامن أنصار الرجاء البيضاوي مع مصاب بالسرطان؟
- 30 سبتمبر/ أيلول 2019
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