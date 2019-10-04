" بلا قيود" مع حرية إسماعيل الرئيسة المكلفة للمفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان

قالت حرية إسماعيل الرئيسة المكلفة للمفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان، إنها لم تجد بلاغات رسمية لدى الشرطة والمستشفيات بشأن ادعاءات بحالات اغتصاب أثناء فض اعتصام القيادة في يونيو من العام الجاري. واضافت حرية أنها تواصلت مع جامعة الاحفاد التي تضم مركزا معني بعلاج حالات الصدمة النفسية الناجمة عن مثل تلك الحالات. ووفقا لتقرير مفوضية حقوق الإنسان الذي صدر مؤخرا فإن مديرة مركز الأحفاد للإرشاد وعلاج الصدمة النفسية، أفادت بأنه تبيّن لها صحة الادعاءات من خلال قرائن ومعلومات مقدمة للمركز عن طريق محادثات مع الضحايا وأسرهم والشهود. ويوضح تقرير المفوضية ايضا بأن مركز الأحفاد أفادهم أيضا بأن ادعاءات الاغتصاب والعنف لم تتبع المسار القانوني المطلوب لكنه تأكد من وقوعها من خلال العلاج النفسي المتّبع في مثل تلك الحالات.

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