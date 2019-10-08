شهادات متظاهرين من العراق: أبو محمد
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شهادات متظاهرين من العراق: أبو محمد - أحد منسّقي المظاهرات

  • 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2019

تحدثت مدونة بي بي سي ترند إلى أبو محمد - أحد منسّقي المظاهراتالمستمرة منذ بداية الشهر في ثلاث مناطق مختلفة في العراق.

يقول أبو محمد "إن ابن أخيه وابن أخته قتلا في المظاهرات".

ويتهم أبو محمد "قنّاصة إيرانيين" بإطلاق الرصاص على المتظاهرين.