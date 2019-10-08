شهادات متظاهرين من العراق: أبو محمد

تحدثت مدونة بي بي سي ترند إلى أبو محمد - أحد منسّقي المظاهراتالمستمرة منذ بداية الشهر في ثلاث مناطق مختلفة في العراق.

يقول أبو محمد "إن ابن أخيه وابن أخته قتلا في المظاهرات".

ويتهم أبو محمد "قنّاصة إيرانيين" بإطلاق الرصاص على المتظاهرين.