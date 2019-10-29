مظاهرات لبنان: سعد الحريري يقدّم استقالته من رئاسة الوزراء ويستخدم وسم #لبنان_ينتفض

أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري تقديم استقالته للرئيس ميشيل عون.

مصدر الصورة Getty Images Image caption رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري

وقال الحريري في كلمة مباشرةوجّهها للبنانيين وفي سلسلة من التغريدات على صفحته على تويتر إن قرار استقالته يأتي "تجاوبا مع الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الشارع".

وأكدت صفحة رئاسة الجمهورية اللبنانية على تويتر تقديم الحريري استقالته للرئيس ميشيل عون ووثقت الحدث بصورة.

وعلّق البعض على استخدام الحريري نفسه وسم #لبنان_ينتفض في بعض التغريدات التي أعلن فيها تقديم استقالته للرئيس ميشيل عون.

ردود فعل السياسيين على تقديم الحريري استقالته

لقي إعلان استقالة الحريري صدى واسعا في لبنان وخارجها وتفاعل معه المواطنون من مختلف الأطياف كما تفاعل السياسيون.

وقالت وزيرة الداخلية اللبنانية ريّا الحسن في تغريدة على حسابها على تويتر إن استقالة الحريري "كانت ضرورية لمنع الانزلاق نحو الاقتتال الأهلي".

وعلّق وليد جنبلاط زعيم الحزب التقدمي الإشتراكي على تقديم الحريري استقالته بالدعوة إلى الهدوء.

وقال عضو البرلمان نديم جميّل إن الخطوة التي قام بها الحريري تصبّ في "مصلحة لبنان".

ترحيب وخوف من المجهول

كلمة الحريري لقيت ترحابا من عدد كبير من المتفاعلين ومتابعي الأزمة في لبنان على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحوّل البعض كلمته إلى هاشتاغ #ما_حدا_أكبر_من_بلدو عبّروا من خلاله عن ترحيبهم بالخطوة وأثنوا على قراره الذي وصفوه بالشجاع وقالوا إن فيه إعلاء لمصلحة الوطن وإنه نقل الحريري في نظر مناصريه من زعيم حزب إلى "زعيم وطني".

بعيدا عن الترحيب بالقرار والاحتفاء بصاحبه، رأى لبنانيون أن في استقالة الحريري في هذه المرحلة الدقيقة التي يعيشها لبنان، إذا قبلها ميشيل عون، ستكون "قفزا نحو المجهول".

واعتبر آخرون، مثل نبيل حلو، استقالة الحريري هروبا من المسؤولية.

وعبّر بعض أنصار الحريري عن رفضهم لاستقالته بقطع أحد الطرقات في المدينة الرياضية غربي العاصمة بيروت.

الخطوة التالية

رأى بعض المتفاعلين مع قرار الحريري أنه يمثّل نقطة تحول وبداية مرحلة جديدة في الحراك اللبناني وقالوا إن الوقت حان للانتقال إلى الخطوة التالية. ولكثير منهم رؤيته الخاصة لما يجب فعله.

وقال الإعلامي هشام حدّاد في تغريدة إن الخطوة التالية يجب أن تكون "فتح الطرقات والاعتصامات الرمزية في ساحات محددة للإشراف على حسن سير مفاوضات تشكيل الحكومة".

أمّا الصحفي حسين نورالدين فيرى أن الأولوية في المرحلة القادمة للإصلاح واستعادة الأموال المنهوبة.