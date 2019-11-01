" بلا قيود " مع عبدالفتاح مورو نائب رئيس حركة النهضة

نفى عبد الفتاح مورو نائب رئيس حركة النهضة التونسية وجود علاقة بين النهضة وحركة الإخوان المسلمين، وإن كان مؤسسوها قد نشأوا على فكر الإخوان في أواخر السبعينات، شأنهم في ذلك شأن كل من تربوا على فكر التيار الإسلامي في ذلك الحين. وأوضح مورو أنّ النهضة التي كانت تسمى حركة الاتجاه الإسلامي انفصلت عن الإخوان في أواخر السبعينات عندما شعرت بأنّ فكر الإخوان لا يفي بحاجات تونس. وأكد مورو أنّ النهضة مستقلة في قراراها وتعيناتها وتمويلها.

يبث برنامج "بلا قيود" الأحد الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينيتش ويعاد بثه خلال الأسبوع. يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج السابقة على الرابط التالي