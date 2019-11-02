مصدر الصورة Reuters Image caption متظاهرون يشعلون إطارات السيارت أمام ميناء " أم قصر" العراقي

قالت مصادر أمنية في العراق إن آلاف المحتجين أغلقوا جميع الطرق المؤدية إلى ميناء "أم قصر" الرئيسي المطل على الخليج.

وتفيد الأنباء الواردة من الميناء الواقع في محافظة البصرة الجنوبية، بإصابة 122 متظاهرا على الأقل بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الأمن، وذلك بعدما أطلق الأمن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع نحو المتظاهرين.

وتأتي تلك الأنباء في الوقت الذي يدعو فيه ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتظاهرين إلى الاحتشاد أمام مبنى المحافظة بدلا من ميناء "أم قصر" حيث تسبب قطع الطرق المؤدية إليه وعدم القدرة على تفريغ السفن من البضائع إلى مغادرة نحو 12 سفينة عائدة بحمولتها إلى ميناء أبو ظبي في الإمارات.

وكان العمل في ميناء "أم قصر"متوقفا منذ يوم الأربعاء الماضي بعد أن أغلق المحتجون مدخله ومنعوا شاحنات تحمل بضائع من الدخول أو الخروج منذ يوم الثلاثاء.

ويستقبل ميناء "أم قصر" واردات البلاد من الحبوب والزيوت النباتية والسكر.

مصدر الصورة Getty Images Image caption ميناء "أم قصر" أٌغلق منذ يوم الأربعاء الماضي بسبب الاحتجاجات

وبحسب وسائل إعلام محلية، أصدر المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء عبد الكريم خلف بيانا ينفى فيه الأنباء التي تشير إلى استخدام الرصاص الحي و قنابل الغاز ضد المتظاهرين في البلاد.

كما أغلق محتجون طرقا مؤدية إلى حقل "مجنون" النفطي ومنعوا الموظفين من الوصول إلى هناك. لكن مصادر أكدت أن العمل في الحقل لم يتأثر.

وللشهر الثاني، تتواصل في العراق الاحتجاجات التي شابتها أعمال العنف أسفرت عن مقتل أكثر من 250 شخصا. وتستمر المظاهرات بالرغم من تعهد الحكومة بإجراء إصلاحات.

واتهمت منظمة العفو الدولية القوات العراقية "بالاستهداف المباشر للمتظاهرين بقنابل اخترقت جماجمهم".