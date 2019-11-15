اختبر معلوماتك: 7 أسئلة عن موضوعات نشرت مؤخرا على موقع بي بي سي عربي
- 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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