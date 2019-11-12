الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال بهاء أبو العطا قائد سرايا القدس

  • 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
خبر عاجل

الجيش الاسرائيلي يعلن اغتيال بهاء أبو العطا قائد سرايا القدس