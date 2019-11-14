المنتخب العراقي يفوز على نظيره الإيراني 2-1 في مباراة مشحونة بالعواطف في عمّان
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المنتخب العراقي يفوز على نظيره الإيراني 2-1 في مباراة مشحونة بالعواطف في عمّان

  • 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019

المنتخب العراقي يفوز على نظيره الإيراني 2-1 في مباراة مشحونة بالعواطف في عمّان