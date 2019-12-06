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أطلق متدرب سعودي النار فقتل ثلاثة أشخاص في قاعدة عسكرية بولاية فلوريدا الأمريكية، حسبما يقول مسؤولون أمريكيون.

ونقل عن حاكم ولاية فلوريدا قوله إن المهاجم طالب متدرب من السلاح الجوي السعودي.

وحسب المسوؤلين، فإن الطالب السعودي فتح النار على زملائه داخل فصل دراسي، ثم أُطلق النار عليه، فسقط قتيلا.

وقالت البحرية الأمريكية إن الهجوم وقع في قاعدة تابعة لها في منطقة بنساكولا بولاية فلوريدا.

وأكدت شرطة المنطقة أن سبعة أشخاص آخرين أصيبوا في الهجوم.

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وأعلنت البحرية فتح تحقيق في الهجوم الذي لم تعرف دوافعه بعد.

هذا الحادث هو الثاني الذي يقع في قاعدة عسكرية أمريكية هذا الأسبوع.

وكان بحار أمريكي قد قتل بالرصاص عاملين في قاعدة بيرل هاربر في هاواي يوم الأربعاء.

وفي وصفه للموقف بعد الحادث في قاعدة بنساكولا، قال ديفيد مورغان، أحد مسؤولي الشرطة، إن "السير في موقع الجريمة كان أشبه بموقع سينمائي".

وغرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على تويتر، قائلا إنه تلقى تقريرا كاملا عن الحادث.

وكتب "قلبي ودعواتي مع الضحايا وأسرهم في هذا الوقت الصعب".

وحسب موقع القاعدة البحرية في بنساكولا فإنه يوجد بها أكثر من 16 ألف عسكري و7400 مدني.