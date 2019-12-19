راديو بي بي سي نيوز عربي يعاود البث من الخرطوم

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عاد راديو بي بي سي نيوز عربي للبث من الخرطوم في السودان على موجة 90.6 إف إم بعد أن توقف البث هناك منذ عام 2010.

خدمة بي بي سي نيوز عربي تبث على مدار الساعة، وستكون الآن متاحة لجميع السكان في الخرطوم، الذين يقارب عددهم ثمانية ملايين شخص.

وقال سمير فرح، رئيس القسم العربي في بي بي سي نيوز: "أنا سعيد أننا قادرون على إعادة صحافة بي بي سي الموثوقة والمستقلة إلى السودان عبر البث الإذاعي. خدمة بي بي سي عربي هي الأقدم في بي بي سي وتقدم للعالم العربي التقارير والتحقيقات الأكثر تحدياً وحيادية. أتطلع إلى زيادة عدد متابعينا في الخرطوم مع هذه الخدمة الجديدة".

سايمون كينديل، مدير تطوير الأعمال قال: "استئناف بث راديو بي بي سي عربي في الخرطوم خطوة مرحب بها. نحن ممتنون للسلطات السودانية على الموافقة على عودتنا إلى الهواء، ونقدر المساعدة التي مدت لبي بي سي، خاصة من قِبل وزارة الثقافة والمعلومات والهيئة العامة السودانية للبث على الراديو والتلفزيون. نأمل أيضا في الأشهر القادمة أن نمد خدمة راديو بي بي سي عربي إلى مدن كبرى أخرى."

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