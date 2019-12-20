"بلا قيود" مع البروفيسور يزيد الصائغ كبير الباحثين بمركز كارنيغي للشرق الأوسط

حمّل البروفيسور يزيد الصائغ كبير الباحثين بمركز كارنيغي للشرق الأوسط ،أنظمة الحكم في العديد من البلدان كالعراق والجزائر وسوريا ومصر وغيرها من بلدان المنطقة ،مسؤولية مشكلات عميقة في المجتمع والاقتصاد والإدارة على مدى عقود ،مما أدى إلى تفجر انتفاضات شعبية عرفت بالربيع العربي. وقال الصائغ إنه لا يُحمّل القوات المسلحة المصرية مسؤولية المشاريع الكبيرة مثل العاصمة الإدارية والمدن الذكية وغيرها، لأن من يضع السياسات هو الرئيس المصري وأحيانا الحكومة "وإن كانت الحكومة مهمشة في ظل رئيس يتصدر إصدار القرارات الاقتصادية والإدارية "حسب تعبيره.

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