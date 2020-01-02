الجزائر: حكومة جديدة بخمس وزيرات ودون نائب لوزير الدفاع

مصدر الصورة AFP Image caption الرئيس عبد المجيد تبون كلف عبد العزيز جراد برئاسة الحكومة

عين الرئيس الجزائري المنتخب، عبد المجيد تبون، أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة عبد العزيز جراد، التي حافظ فيها عدد من وزراء حكومة، نور الدين بدوي، السابقة على مناصبهم.

وتضم حكومة جراد 39 عضوا، بينهم خمس وزيرات، ولكنها خلت من منصب نائب وزير الدفاع، الذي كان يشغله قائد أركان الجيش الراحل، أحمد قايد صالح.

ويشغل رئيس الجمهورية، بموجب الدستور الجزائري، منصب وزير الدفاع.

واحتفظ خمسة وزراء في الحكومة السابقة بمناصبهم، وهم وزير الخارجية، صبري بوقادوم، ووزير العدل، بلقاسم زغماتي، ووزير الطاقة محمد عرقاب، ووزير الداخلية كمال بلجود، الذي كان وزيرا للسكن ولكنه تولى وزارة الداخلية بالنيابة، ووزير المجاهدين، الطيب زيتوني.

وضمت الحكومة الجديدة أربعة وزراء آخرين تولوا مناصب وزارية في عهد الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، وهم وزير الصيد البحري، سيد علي فروخي، وفاروق شيالي وزير الأشغال العمومية، وحسان مرموري وزير السياحة، ووزير المالية عبد الرحمن راوية.

وأسندت الحكومة الجديدة خمس حقائب وزارية لسيدات هن، هيام بن فريحة وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، ومليكة بن دودة وزيرة الثقافة، وكوثر كريكو وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وبسمة أزوار وزيرة العلاقة مع البرلمان، ونصيرة بن حراث وزيرة البيئة والطاقات المتجددة.

ويتولى العداء وبطل العالم السابق، نور الدين مرسلي، منصب كاتب الدولة المكلف برياضة النخبة.

وعين الرئيس الجزائري أصغر عضو في الحكومة سنا عمره 26 عاما، وهو ياسين وليد وزيرا منتدبا للمؤسسات الناشئة.