وفاة السلطان قابوس سلطان عمان

توفي السلطان قابوس سلطان عمان بعد صراع طويل مع المرض.

وأعلنت التلفزة الرسمية، ووكالة الأنباء العمانية وفاة قابوس بن سعيد سلطان عمان في ساعة مبكرة من صباح السبت عن عمر ناهز 79 عاما.

وحكم قابوس سلطنة عمان منذ العام 1970 بعدما تولى السلطة إثر انقلاب على والده السلطان السابق سعيد بن تيمور.

وكانت التكهنات حول صحة السلطان قابوس قد زادت الشهر الماضي بعد عودته من رحلة علاجية في بلجيكا بشكل أسرع مما كان مقررا ما اعطى الانطباع لدى البعض بأن حالته الصحية كانت متردية.

وكان قابوس يعاني من الإصابة بسرطان القولون منذ العام 2014 ومنذ ذلك الحين قل ظهوره بشكل كبير وأناب عنه عدد من المسؤولين من ابناء عمومته لحضور المناسبات واللقاءات الهامة.