إيران تعترف بإسقاط الطائرة الأوكرانية بالخطأ
- 11 يناير/ كانون الثاني 2020
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أعلن الجيش الإيراني أنه أسقط الطائرة المدنية الأوكرانية "بشكل غير متعمد" حسب ما قالت التلفزة الرسمية الإيرانية.
وقال بيان للجيش الإيراني إن "خطأ بشريا" تسبب في إطلاق الصاروخ مشيرا إلى أن المسؤولين عن الخطأ "سيعاقبون".