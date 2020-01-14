جونسون: لنعمل معا على استبدال الاتفاق النووي مع إيران "باتفاق ترامب"
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جونسون: لنعمل معا على استبدال الاتفاق النووي مع إيران "باتفاق ترامب"

  • 14 يناير/ كانون الثاني 2020

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