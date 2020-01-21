تشكيل حكومة جديدة في لبنان برئاسة حسان دياب

مصدر الصورة Getty Images Image caption رئيس الوزراء حسان دياب ووالرئيس ميشال عون

أعلن في لبنان تشكيل حكومة جديدة برئاسة حسان دياب وسط أسوأ أزمة سياسية واقتصادية تمر بها البلاد منذ عقود.

وستواجه الحكومة الجديدة الكثير من الصعاب، على رأسها التظاهرات التي اندلعت منذ أشهر ضد الفساد والنخبة السياسة الحاكمة.

وقدم رئيس الوزراء السابق سعد الدين الحريري استقالته أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تحت ضغط الاحتجاجات التي خرجت منددة بفساد الدولة وإهدار المال العام.

وكُلف دياب (60 عاما) الشهر الماضي بتشكيل الحكومة الجديدة بعد مشاروات نيابية.

واعتبر دياب، الذي كان قد تولى حقيبة وزارة التربية والتعليم العالي في حكومة نجيب ميقاتي في الفترة ما بين عامي 2011 و2014، أن حكومته الجديدة بمثابة "فريق إنقاذ"، وأثنى على الحركة الاحتجاجية التي شهدتها البلاد.

وتعهد بأن يعمل على تلبية مطالب المتظاهرين، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على استقرار لبنان.

وقبل أيام قليلة سقط عشرات المصابين في مواجهات بين محتجين وقوات الأمن بعدما عاد المتظاهرون إلى شوارع العاصمة اللبنانية بأعداد كبيرة احتجاجا على ما يرونه لامبالاة من قبل السلطات السياسية بمطالبهم.