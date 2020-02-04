مسلمون يصوتون في مساجد لأول مرة في الولايات المتحدة

اختتمت في ولاية أيوا الأمريكية الانتخابات التمهيدية الأولى للحزب الديمقراطي.

ولا تزال أيوا تتبع نظام الكوكسس، أو التجمع الحزبي كأسلوب تقليدي في اختيار المرشحين.

تقرير مراد بطل الشيشاني.