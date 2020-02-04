عرب ومسلمون يصوتون في مساجد لأول مرة في الولايات المتحدة
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

مسلمون يصوتون في مساجد لأول مرة في الولايات المتحدة

  • 4 فبراير/ شباط 2020

اختتمت في ولاية أيوا الأمريكية الانتخابات التمهيدية الأولى للحزب الديمقراطي.

ولا تزال أيوا تتبع نظام الكوكسس، أو التجمع الحزبي كأسلوب تقليدي في اختيار المرشحين.

تقرير مراد بطل الشيشاني.

مواضيع ذات صلة