مسلمون يصوتون في مساجد لأول مرة في الولايات المتحدة

اختتمت في ولاية أيوا الأمريكية الانتخابات التمهيدية الأولى للحزب الديمقراطي.
ولا تزال أيوا تتبع نظام الكوكسس، أو التجمع الحزبي كأسلوب تقليدي في اختيار المرشحين.
تقرير مراد بطل الشيشاني.
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
اختتمت في ولاية أيوا الأمريكية الانتخابات التمهيدية الأولى للحزب الديمقراطي.
ولا تزال أيوا تتبع نظام الكوكسس، أو التجمع الحزبي كأسلوب تقليدي في اختيار المرشحين.
تقرير مراد بطل الشيشاني.