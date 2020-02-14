وظائف شاغرة في بي بي سي عربي

  • 14 فبراير/ شباط 2020

تعلن بي بي سي عربي عن وظيفة مراسل بي بي سي لشؤون الخليج Gulf Reporter للعمل من بيروت.

للاطلاع على تفاصيل الوظيفة وتقديم الطلبات يُرجى الضغط على الرابط أدناه:

https://careerssearch.bbc.co.uk/jobs/job/ReporterSenior-Journalist-Gulf-BBC-Arabic/48440