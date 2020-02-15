مصدر الصورة Getty Images Image caption متظاهرون وسط العاصمة العراقية بغداد يوم الجمعة

قتل متظاهر عراقي في اشتباكات بين محتجين وقوات مكافحة الشغب وسط العاصمة العراقية بغداد، بحسب مصدر في وزارة الصحة.

وقال المصدر لبي بي سي إن المصادمات، التي شهدت إطلاق الرصاص الحي والمطاطي وإلقاء قنابل مسيلة للدموع، أسفرت أيضا عن سقوط 26 جريحا.

ووقعت الاشتباكات في شارع يربط بين ساحتي الخلاني والتحرير وسط بغداد مساء الجمعة.

وتفيد تقارير بإصابة 5 من قوات مكافحة الشغب خلال المواجهات.

وقتل حوالي 550 شخصا منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة العراقية قبل أكثر من أربعة أشهر.

وأجبرت المظاهرات عادل عبدالمهدي على الاستقالة من منصب رئيس الوزراء. وكُلِّف محمد توفيق علاوي بتشكيل حكومة جديدة.

لكن متظاهرين اعترضوا على ترشيح علاوي للمنصب، قائلين إنه محسوب على الفئة الحاكمة التي يطالبون برحيلها.

وقد اجتاحت الاحتجاجات العراق منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وطالب المتظاهرون، ومعظمهم من الشباب، بتغيير النظام السياسي برمته، قائلين إنه مسؤول عن الفساد في البلاد ومعاناة معظم العراقيين من الفقر.