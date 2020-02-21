" بلا قيود " مع طاهر السني سفير ليبيا لدى الأمم المتحدة

أكد طاهر السني سفير ليبيا لدى الأمم المتحدة أن الحكومة الليبية لها الحق في توقيع اتفاقيات أمنية وعسكرية مع من تراه مناسباً فهذا حق سيادي للدولة الليبية على حسب قوله. وأضاف طاهر السني أن تركيا هي الدولة الوحيدة التي استجابت لندائنا عندما لم يحرك المجتمع الدولي ساكنا لعشرة أشهر ازاء ما يحدث في طرابلس. وأوضح السني أن الحكومة المعترف بها دولياً راسلت دولاً اخرى منها الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وايطاليا وأن الدولة التي ردّت بشكل ايجابي كانت تركيا. وقال طاهر السني إن على اولئك الذين ينتقدون الاتفاقيات المبرمة مع تركيا ان ينظروا في الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعتها حكومة الوفاق الليبية مع بلدانهم مشيراً في هذا الصدد الى مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها مع الولايات المتحدة لضرب داعش في مدينة سرت والتي نجم عنها تحرير المدينة من ثلاثة الاف داعشي وكذلك مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع الاتحاد الأوروبي وايطاليا لمكافحة الهجرة غير الشرعية وغير ذلك من الاتفاقيات الأمنية والعسكرية مع دول عديدة على حد وصفه.

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