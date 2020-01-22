فيروس كورونا: ملف لأزمة الوباء العالمي
الأخبار الرئيسية
خريطة انتشار فيروس كورونا وأحدث الأرقام المسجّلة
اطلعوا على خريطة انتشار فيروس كورونا وأحدث البيانات إضافة إلى أعداد الإصابات والوفيات في أنحاء مختلفة من العالم.
العالم مهدد بـ"فشل أخلاقي كارثي" بسبب سياسات توزيع لقاحات كورونا
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يحذر من أن العالم مهدد بـ"فشل أخلاقي كارثي" بسبب عدم تكافؤ سياسات توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
طبيبة يمنية تروي قصة مستشفى هجره مرضى كورونا بسبب رسالة كاذبة
بينما يحبس اليمن أنفاسه استعدادا لموجة ثانية من تفشي وباء كوفيد 19، تروي طبيبة يمنية قصة قيامها بمحاربة الوباء بمفردها وسط الشائعات الكاذبة.
فيروس كورونا ينهي "وصمة العار" التي تلاحق من يغير مهنته في ألمانيا
قد يكون تغيير المهنة، الأمر الذي كان يُنظر إليه دائما كوصمة عار في ألمانيا، السبيل الآن لإيجاد مكان في سوق العمل.
السلالة الجديدة من كورونا: ما هي وكيف نشأت؟
كيف تطورت السلالة الجديدة من فيروس كورونا في غضون أشهر، من مرحلة عدم الوجود إلى أنْ أصبحت الشكل الأكثر شيوعًا للإصابات الجديدة في إنجلترا؟
ماذا نعرف عن لقاح كورونافاك الصيني؟
هناك مخاوف بشأن لقاح طورته شركة سينوفاك الصينية بعد أن أظهرت تجارب سريرية في البرازيل أن فعاليته أقل بكثير مما كان متوقعاً. فماذا نعرف عن هذا اللقاح؟
حصيلة وفيات كورونا في العالم تتجاوز المليونين
ارتفاع عدد وفيات كوفيد19 إلى أكثر من مليوني شخص بعد أن تجاوز عددهم المليون في أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي.
ما قصة الرجل الذي اعتكف في مطار أمريكي "3 أشهر" خوفا من كورونا؟
السلطات الأمريكية تكتشف أن رجلا قضى ثلاثة أشهر في مطار شيكاغو الدولي خوفا من تفشي وباء كورونا.
فيديو, إكسترا التلفزيوني: كورونا بين الشاشة الكبيرة والشاشة الفضية, المدة 24,38
فايروس كورونا اجتاح العالم وأثر على صناعة السينما والدراما وكيف أصبح المشاهد يراقب الشاشة للوصول إلى الأخبار وللترفيه من خلال الأفلام والمسلسلات.
هل يمكن التقاط عدوى فيروس كورونا في الهواء الطلق؟
خطر الإصابة بفيروس كورونا داخل الأماكن المغلقة معروف، لكن ما هي فرص الإصابة بالعدوى في الهواء الطلق؟
ما دور الجمعيات الأهلية في مكافحة فيروس كورونا في مصر؟
الجمعيات الأهلية في مصر تقوم بجهود لمكافحة وباء كورونا، عبر تقديم الدعم للمرضى المعزولين في المنازل. لكن هناك مشكلات مختلفة تواجهها بعض تلك الجمعيات.
هل تكفي جرعة واحدة من اللقاح لحمايتك من فيروس كورونا؟
خبراء ينصحون الناس بعد تلقي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بأن يتعاملوا مع الأمر وكأنهم لم يحصلوا عليها بعد.
فيديو, تطبيق يزود الأطفال بكل المعلومات عن كوفيد-19, المدة 9,03
نتعرف مع داليا حيدر على تطبيق طورته منظمة "أطباء بلا حدود" لمساعدة الأطفال في التعرف على المعلومات المتعلقة بكوفيد-19.
فيروس كورونا: أرواح الضحايا التي تفتحت أزهاراَ
نموذج تفاعلي يوضح حجم الخسائر التي تسبب بها وباء كوفيد-19 في مختلف أنحاء العالم
فيديو, فيروس كورونا: أخبار سارة, المدة 1,51
في خضم سيل الأخبار السيئة عن فيروس كورونا،إليكم بعض التطورات الإيجابية التي ربما فاتتكم.
"نتائج مشجعة" لاختبار لقاح أكسفورد على كبار السن
الباحثون يقولون إن نتائج المرحلة الثانية من اختبار اللقاح، التي شارك فيها 560 متطوعا بالغا يتمتعون بصحة جيدة، جاءت "مشجعة".
مقامرة كورونا في مصر
مع بداية شهر مارس/ آذار الماضي وبعد انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم، أغلقت العديد من الدول مطاراتها، لكن السلطات المصرية وجدت وسيلة أخرى لتأجيل تلك الخطوة.
زرع شرائح صغيرة وتعديل الحمض النووي: ما صحة الشائعات عن لقاح فيروس كورونا؟
فريق تقصي الحقائق في بي بي سي يبحث في عدد من المزاعم الأكثر تداولاً بخصوص لقاح فيروس كورونا، ما بين كونه مخططاً لزرع شرائح إلكترونية داخل أجسام الناس، وإعادة هندسة لشفرتنا الجينية.
فيديو, الشلولو لمكافحة فيروس كورونا, المدة 7,01
انتقادات لمصريين بعد تصريحات عن علاج طبيعي لمكافحة فيروس كورونا.
استمع, كورونا في مناطق الصراع, المدة 4,58
إدلب، طرابلس وصنعاء، مناطق منهكة من معارك وصراعات مستمرة تجد نفسها الان في حرب جديدة ضد وباء قاتل.
فيديو, متى ينتهي وباء كورونا؟, المدة 2,08
مع تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، أصبح السؤال الرئيسي الذي يدور في أذهان ملايين الأشخاص، هو متى ستنتهي هذه الجائحة؟
استمع, كيف نتعامل مع الذعر من كورونا؟, المدة 5,17
على الرغم من عدم وجود علاج لفيروس كورونا المستجد، تفوق حالات التعافي من المرض حالات الوفاة، ويراهن خبراء على انحسار وباء كورونا العالمي بنهاية المطاف كحال كل الأوبئة السابقة
فيديو, الزواج في زمن كورونا, المدة 3,24
من الولايات المتحدة إلى الهند عقد أزواج قرانهم خلال فيروس كورونا عبر الإنترنت من خلال تطبيق زووم، بعد أن أجبرتهم الجائحة على إلغاء خطط الزفاف.
هل سيتوفر أكثر من لقاح لفيروس كورونا قريبا وأي منها سينجح؟
شركات "فايزر" و"بيونتيك" و"موديرنا" أعلنت عن تجارب ناجحة للغاية للقاحات علاج فيروس كورونا، فما هي اللقاحات الأخرى المتوقعة؟ وهل تتوفر قريبا؟
لقاح جديد لفيروس كورونا تبلغ فعاليته 95 في المئة
بينت الأرقام الأولية التي أعلنت عنها شركة موديرنا الأمريكية لتصنيع الأدوية أن لقاحا جديدا طورته للوقاية من الإصابة بمرض كوفيد-19 فعّال بنسبة 95 في المئة تقريبا.
لقاح كورونا المرتقب: من يحصل عليه أولا؟
العالم يبتهج بأخبار التوصل للقاحات فاعلة ضد كورونا لكن الأسئلة بدات تتردد عن من سيحصل عليه أولا؟ وهل سيكون للفقراء نصيب؟
ما نعرفه عن اللقاح المحتمل ضدّ فيروس كورونا
بعد الإعلان عن تطوير لقاح تجريبي أثبت فعاليته بنسبة تفوق 90 في المئة، ما هي التحديات التي تواجه تصنيعه ومن سيحصل عليه أولاً؟
تعرف على العناصر الغريبة التي تضاف إلى اللقاحات
لقاحات كثيرة لا تكون فعالة في تحفيز المناعة إلا إذا أضيفت إليها عناصر عجيبة مثل الألومنيوم ومواد تستخلص من كبد أسماك القرش، لكن لا أحد يعرف السبب في ذلك.
ما الذي يجعل فيروس كورونا قاتلا؟
ما الذي يجعل فيروس كورونا مختلفا؟ ما هي الطبيعة الفريدة المراوغة في تركيبته البيولوجية التي تجعله يشكل تهديدا فريدا لأجسامنا وحياتنا؟.
لقاح محتمل ضد كورونا "يثبت فعاليته بنسبة تتجاوز 90 في المئة"
اللقاح المحتمل اختبر على 43500 شخص في ستة بلدان، وأثبت فعاليته بنسبة تتجاوز 90 في المئة، ولم تكن هناك تحفظات صحية على تأثيره.
عدد مصابي كورونا عالميا يتخطى 50 مليونا
أحصت جامعة جون هوبكنز وفاة أكثر من مليون ومئتين وخمسين ألف شخص عبر العالم بعد إصابتهم بالفيروس. لكن يتوقع أن يكون العدد الفعلي للضحايا أكبر لأن الاختبارات قليلة في الكثير من الدول.
ماذا يقول العلم بخصوص السلالة الجديدة من الفيروس المرتبطة بحيوان "المنك"؟
أدت التحولات التي جرت في فيروس كورونا إلى إعدام الملايين من حيوانات "المنك" في الدنمارك.
هل يمكن أن يقضي فيروس كورونا على فيروس الإنفلونزا؟
في الأزمنة الغابرة، كان العالم خاليا من فيروس الإنفلونزا، فهل يمكن أن تعجل قواعد التباعد الاجتماعي المفروضة بسبب كوفيد-19 باختفاء فيروس الإنفلونزا؟
صبية بعمر 14 عاما تكتشف جزيئا قد يساعد في مكافحة فيروس كورونا
لم تتجاوز الرابعة عشرة من العمر، لكنها تسابق الزمن بالفعل لإيجاد علاج لكوفيد 19. فما هي قصتها؟
هل يقنع "إعلان مستفز" سكان برلين بارتداء الكمامة؟
هيئة السياحة في برلين تطلق حملة إعلانات لحث الناس على ارتداء الكمامة، لكنها أثارت الكثير من الجدل بسبب ظهور امرأة مسنة فيها تشير بإصبعها الأوسط لمن يرفضون ارتداءها.
استئناف تجربة "لقاح أكسفورد" بعد وفاة متطوع في البرازيل
الإعلان عن استئناف التجارب على لقاح محتمل لفيروس كورونا تطوره جامعة أكسفورد بالتعاون مع شركة أسترازينيكا، بعد مراجعة أسباب وفاة أحد المتطوعين في البرازيل.
30 ألف إصابة جديدة بكورونا يوميا في فرنسا
فرنسا تعلن عن 30 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا قبيل فرض حظر التجوال ليلا في باريس وثماني مدن أخرى.
فرص نجاة مرضى كورونا من الموت "أفضل الآن"
نسبة الوفيات بين مرضى كورونا الذين نقلوا إلى الرعاية المركزة تراجعت بما يقرب الربع بينما تزايدت نسبة الناجين من كورونا بعد دخولهم المستشفيات البريطانية بشكل عام بما يقرب 50 في المائة.
تزايد الإصابات بكورونا بشكل غير مسبوق في العراق وتونس والأردن
دول عربية تسجل تزايدا في أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا وسط مخاوف من موجة ثانية أكثر قسوة، مع تسجيل أعداد إصابات يومية غير مسبوقة منذ تفشي الوباء في العراق وتونس والأردن.
حظر تجوال ليلي في 9 مدن فرنسية من بينها باريس لمواجهة كورونا
تشهد معدلات الإصابة في شتى أنحاء أوروبا ارتفاعا، حتى في البلدان التي حققت في السابق نجاحا أكبر من غيرها في الحد من انتقال العدوى.
الصين تُخضع سكان مدينة عددهم 9 ملايين لفحص كورونا في 5 أيام
أعلنت السلطات في مدينة تشينغداو الصينية أنها بصدد إخضاع كافة سكان المدينة البالغ عددهم 9 ملايين نسمة لفحص فيروس كورونا في فترة لا تتجاوز 5 أيام.
إصابة ابن ترامب الأصغر بارون بفيروس كورونا
ابن ترامب الأصغر بارون، البالغ من العمر 14 عاما، يصاب بفيروس كورونا دون أن تظهر عليه الأعراض حسبما أعلنت أمه السيدة الأولى ميلانيا ترامب.
منظمة الصحة العالمية: نهج مناعة القطيع غير أخلاقي
مدير منظمة الصحة العالمية يحذر من مغبة الاعتماد على نهج "مناعة القطيع"، قائلا إنه يجب حماية الناس من فيروس كورونا بدلاً من تعريضهم له.
جونسون آند جونسون تعلق تجارب لقاح كورونا بسبب مرض "لا تفسير له"
شركة جونسون آند جونسون تقول إنها علقت بصفة مؤقتة تجاربها السريرية للقاح كوفيد-19 بعد إصابة أحد المتطوعين في الدراسة بمرض غريب.
شاب يصاب بفيروس كورونا مرتين و"العدوى الثانية كانت أكثر خطورة"
التقرير يثير تساؤلات حول مقدار المناعة التي يمكن تكوينها ضد الفيروس والمدة التي قد تستمر فيها.
إغلاق عام جديد محتمل في بريطانيا بسبب فيروس كورونا
كبار المسؤولين الطبيين في بريطانيا يحذرون من إمكانية تعرض البلاد لانتكاسة تزيد من أعداد حالات ووفيات كورونا في المرحلة المقبلة.
الهند تكشف عن اختبار ورقي سريع لكورونا قد يحدث "تحولا كبيرا"
فريق من العلماء في الهند يطور اختبارا ورقيا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، وهو اختبار أكثر دقة وأقل تكلفة، ويقدم نتائج سريعة، ويشبه اختبار الحمل، وقد يؤدي إلى تحول كبير في جهود اكتشاف الغصابة بالفيروس.
ترامب يخرج من المستشفى وسط تزايد الإصابات بين موظفي البيت الأبيض
الرئيس يخرج من المستشفى عائداً إلى البيت الأبيض، حيث سيواصل تلقي الرعاية الطبية.
لقاح كورونا "لن يعيد الحياة إلى طبيعتها في الربيع"
علماء بارزون يدعون إلى الواقعية حول ما يمكن أن يحققه لقاح ضد فيروس كورونا العام المقبل.
أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بكورونا في أوروبا
قلق بالغ على المستوى الرسمي بعد تجاوز حالات الإصابة بالوباء اليومية 100 ألف في أوروبا.
كيف تعامل ترامب مع أزمة فيروس كورونا؟
بعد أن ثبتت إصابة الرئيس الأمريكي بمرض كوفيد-19، من المرجح أن يسلط الضوء بشكل أكبر على طريقة تعامل إدارته مع أزمة كورونا خلال المراحل النهائية من الانتخابات الرئاسية المقبلة.
إتاحة اختبار سريع النتائج للكشف عن كوفيد-19 في 133 دولة
تقول منظمة الصحة العالمية إن من شأن أداة الاختبار الجديدة تعزيز قدرة البلدان ذات الدخل المتوسط والمحدود على رصد انتشار فيروس كورونا.
فيروس كورونا: إسرائيل "على حافة الهاوية" وتشدد تدابير الإغلاق بسبب تفشي الوباء
إسرائيل تستعد لتشديد تدابير الإغلاق للمرة الثانية على مستوى البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا، ورئيس الوزراء، بنيامين نيتنياهو، يحذر من أن البلاد على "حافة الهاوية".
جونسون يحث البريطانيين على الالتزام بقيود جديدة إثر زيادات حادة في إصابات "كورونا"
رئيس الوزراء البريطاني حث المواطنين على "التحلي بالانضباط والإصرار" والالتزام بالقواعد الجديدة التي أعلنتها الحكومة من أجل احتواء الزيادات الكبيرة في معدلات الإصابة بفيروس كورونا.
إصابة ترامب وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا
ترامب يقول إنه وميلانيا "سوف يبدأن على الفور حجرا صحيا وعملية تعافي".
"حرب كلامية" بين الولايات المتحدة والصين بشأن وباء كورونا
التوترات بين الولايات المتحدة والصين تتصدر الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة في نيويورك، حيث ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باللوم على الصين في انتشار فيروس كورونا.
هل ستفرض بريطانيا قيودا جديدة لكبح الموجة الثانية لفيروس كورونا؟
رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، يدرس فرض قيود جديدة لكبح موجة ثانية لفيروس كورونا.
ما علاقة فيروس كورونا بزيادة حالات تزويج الصغيرات؟
تسبب الإغلاق العام في الهند بسبب فيروس كورونا بتأثير سلبي على المراهقين، فتزايدت حالات تزويج الطفلات الصغيرات وعمالة الأطفال، وفقا لمراسلة بي بي سي ديفيا آريا.
عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند يتجاوز 5 ملايين
تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند خمسة ملايين إصابة، حسب ما ذكره مسؤولون هنود، وهو عدد لا يتجاوزه إلا عدد الإصابات في الولايات المتحدة.
ترامب يتوقع لقاحا فعالا ضد "كورونا" في غضون أسابيع
الرئيس الأمريكي يتوقع إتاحة لقاح فعال لفيروس كورونا على نطاق واسع في الولايات المتحدة في غضون أسابيع، وهو ما يتعارض مع تصريحات أحد أبرز مسؤولي الصحة في الولايات المتحدة.
ترامب يناقض نفسه: لم أقلل من خطورة فيروس كورونا بل أكدتها
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ينفي التقليل من خطورة مرض كوفيد-19، على الرغم من اعترافه بذلك في مقابلة مسجلة.
"هل بيعت عُدد اختبارات الكشف عن فيروس كورونا عام 2017؟"
المزاعم الزائفة بشأن فيروس كورونا مازالت تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، ما بين ادعاءات بشأن بيع عدد اختبارات الكشف عن الإصابة عام 2017، و أخرى حول ضرر مزعوم تسببه أجهزة قياس الحرارة أو عن طرق مفترضة للوقاية والعلاج.
أوروبا ستشهد "ارتفاعا" في وفيات كورونا وسط أرقام قياسية في الإصابات اليومية حول العالم
منظمة الصحة العالمية تتوقع أن تسجل أوروبا ارتفاعا ملحوظا في عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا خلال الشهرين المقبلين، وذلك بعد يوم من إعلان المنظمة تسجيل أرقام قياسية في عدد الإصابات اليومية بالفيروس حول العالم.
إغلاق المطاعم في هونغ كونغ يكشف أزمة الأماكن العامة
عندما حاولت هونغ كونغ معالجة موجتها الثالثة من كوفيد-19 من خلال منع مرتادي المطاعم من ولوجها، ما لبثت السلطات أن واجهت مشكلة. فبعض الناس لم يكن لديهم مكان آخر يذهبون إليه.
أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا يوميا في فرنسا
ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في فرنسا إلى أكثر من 10000 يوميا حالة وسط جهود مكثفة ودراسة قيود جديدة لاحتواء العدوى.
تزايد الإصابات بفيروس كورونا في دول عربية وسط مخاوف من موجة ثانية
أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد تعود إلى الارتفاع مجددا في بعض الدول العربية بعد تراجع نسبي خلال الأشهر القليلة الماضية، وسط مخاوف من تفشي موجة ثانية للفيروس قد تكون أشد خطورة.
ما هي التحديات التي تواجه حملات الفحص الشامل لفيروس كورونا؟
هل يتسم هذا المشروع الذي يعتمد على فحص أعداد كبيرة من الناس بشكل مستمر وسريع بالواقعية؟
الهند تصبح الثانية عالميا في عدد حالات الإصابة بكورونا
سجّلت الهند أكثر من 90 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا في الساعات الـ 24 الماضية، متجاوزة بذلك البرازيل في عدد الإصابات.
تعليق تجربة لقاح جامعة أكسفورد بعد مرض أحد المتطوعين
ينظر إلى اللقاح على أنه منافس قوي بين عشرات اللقاحات التي يتم تطويرها على مستوى العالم
اللقاح الروسي يظهر استجابة مناعية ضدّ فيروس كورونا
أبدى خبراء قلقهم من سرعة عمل الروس وقالوا إن الطريق طويل بعد قبل طرح لقاح في الأسواق
سلوك الشباب "يهدد " بريطانيا بموجة كورونا ثانية
وزير الصحة البريطاني يقول إن خرق القوانين من قبل الشباب يهدد بانتشار موجة ثانية من فيروس كورونا في البلاد.
باحثون بريطانيون يحذرون من خطر الاعتماد على فحوص الأجسام المضادة لكورونا
الحكومة البريطانية لم تصدق رسميا على الاستخدام الشخصي لهذه الفحوص، ولكن نماذج عديدة منها متوفرة في الأسواق.
من ابنة بوتين إلى سبوتنيك: مزاعم عن اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا
مزاعم ومعلومات مضللة تنتشر عبر الإنترنت بشأن اللقاح الروسي المقترح ضد وباء كوفيد-19، نقدم هنا تقصي حقائق بشأنها.
فيروس كورونا: لماذا يشعر الاقتصاديون بالتفاؤل رغم الأزمة "غير المسبوقة"
لماذا يشعر الخبراء الاقتصاديون بتفاؤل حيال المستقبل بينما تبدو الآفاق الاقتصادية العالمية قاتمة إلى حد غير مسبوق؟
غضب في ألمانيا بعد محاولة لاقتحام البرلمان
إدانة سياسية على كافة المستويات في ألمانيا لمحاولة اقتحام البرلمان أثناء مظاهرات للمطالبة برفع قيود التباعد الاجتماعي.
الهند تسجل أعلى حصيلة يومية على الإطلاق في الإصابة بفيروس كورونا
الهند تتجاوز الولايات المتحدة في أعلى حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا، وذلك بما يقرب من 79 ألف إصابة.
منظمة الصحة العالمية تأمل انقضاء وباء كورونا في أقل من عامين
تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، يُعلّق آماله في انقضاء وباء فيروس كورونا العالمي على التكنولوجيا.
منظمة الصحة العالمية تحذر من أن "الأسوأ لم يأت بعد" في تفشي وباء كورونا
الدكتور تيدروس أدهانوم غبريوس، رئيس منظمة الصحة العالمية، يحذر من أن "الأسوأ لم يأت بعد" مع استمرار ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم.
الولايات المتحدة ترخّص بلازما الدم لعلاج كوفيد-19 في الحالات الطارئة
إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ترخّص استخدام بلازما دم المتعافين من فيروس كورونا لعلاج مرضى كوفيد-19 في الحالات الطارئة.
كم يستغرق الشفاء من مرض فيروس كورونا؟
ظهر مرض كوفيد-19 في أواخر عام 2019، لكن ثمة دلائل تشير إلى أن الشفاء التام لبعض المرضى قد يستغرق وقتا طويلا .
أجهزة جديدة لتعقب "كورونا" بدلا من تطبيقات الهواتف الذكية
سنغافورة بدأت في توزيع أجهزة تهدف إلى تتبع مخالطي المصابين بفيروس كورونا، وذلك في إطار إجراءاتها الرامية إلى إبطاء تفشي الوباء.
ازدياد أعداد المصابين بأعراض الاكتئاب خلال كورونا
تشير أرقام مكتب الإحصاءات الوطني إلى أن عدد الأشخاص البالغين في بريطانيا الذين يبلغون عن أعراض الاكتئاب تضاعف الآن مقارنة مع هذا الوقت من العام الماضي.
ووهان، منشأ الوباء، من الشوارع الصامتة إلى حمامات السباحة المزدحمة
صور حديثة لجموع غفيرة من سكان ووهان، وسط الصين، في مهرجان في حديقة مائية تروي قصة المدينة منذ إغلاقها يناير/ كانون الثاني بسبب فيروس كورونا.
بريطانيون عائدون من الهند في أزمة وباء كورونا: رجعنا بطريقة "فوضوية"
وزارة الخارجية البريطانية تقول إن عملية إعادة المسافرين إلى بلادهم خلال أزمة تفشي وباء فيروس كورونا كانت عملية "ضخمة ومعقدة".
أغلبية المصابين بفيروس كورونا لا يُظهرون أعراضاً
دراسة حكومية بريطانية جديدة تُبيّن أن غالبية الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا لم يظهروا أعراضاً، وتعليقات لرئيس الوزراء أثارت غضب دور الرعاية.
عقاقير قد تنقذ حياة المصابين بكوفيد 19 تباع في السوق السوداء في الهند
توصّل تحقيق أجرته بي بي سي إلى أن عقارين مهمين يستخدمان لعلاج المصابين بكوفيد 19 في الهند، وهما ريمديسيفير وتوسيليزوماب، غير متوفرين بشكل كاف وإنهما يباعان بأسعار باهظة في السوق السوداء.
هل يؤدي فيروس كورونا إلى تسريع وتيرة إحلال الروبوتات محل العمالة البشرية؟
بينما يجتاج خطر "كورونا" العالم، يمكن أن نغفر لشخص ينسى خطرا آخر على نمط حياة البشرية، وهو تنامي دور الإنسان الآلي.
هيئة العلماء السعودية تدعو لصلاة التراويح بالمنازل، والكويت تبدأ إعادة رعاياها
هيئة كبار العلماء في السعودية تطلب من المسلمين أداء صلاة التراويح في المنازل بدلا من المساجد، وذلك للاستجابة لإجراءات التباعد الاجتماعي التي تفرضها بلادهم ضمن جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
قصة رواد فضاء عادوا إلى الأرض ليجدوا عَالما غير الذي تركوه
ثلاثة رواد الفضاء يعودون إلى الأرض من رحلة استغرقت أكثر من 200 يوم في الفضاء، ليجدوا العالم قد تغير تماما بعد تفشي فيروس كورونا.
عشرات الآلاف يتحدون إجراءات الإغلاق في بنغلاديش لتشييع جنازة داعية إسلامي
حوالي 100 ألف شخص يشاركون في جنازة رجل دين بارز في بنغلاديش رغم القيود التي تفرضها الحكومة والإغلاق بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.
فيروس كورونا "قد يقتل 300 ألف شخص" في أفريقيا
منظمة الصحة العالمية تحذر من أن أفريقيا قد تصبح المركز التالي لانتشار فيروس كورونا، والأمم المتحدة تقول إن الوباء قد يقتل 300 ألف شخص، على الأقل، في القارة.
هل حقا "تسرب" فيروس كورونا من أحد المختبرات؟
الرئيس دونالد ترامب قال إن الحكومة الأمريكية تنظر في تقارير غير مؤكدة تقول إن الفيروس انتقل من أحد المختبرات، لكن هل يوجد دليل على وقوع ذلك؟.
ترامب: الولايات المتحدة "تجاوزت ذروة" تفشي وباء كورونا
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة "تجاوزت ذروة" تفشي فيروس كورونا، متوقعا رفع قيود الإغلاق في بعض الولايات خلال الشهر الحالي.
البيت الأبيض يدافع عن رحلة لإيفانكا ترامب أثناء الإغلاق
الابنة الكبرى للرئيس الأمريكي سافرت الأسبوع الماضي مع عائلتها إلى نيو جيرسي التي تعد واحدة من النقاط الساخنة لانتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة.
"عالم واحد: معا في المنازل".. حين احتفى الفنانون بعاملي قطاع الصحة
بعض أبرز نجوم الغناء في العالم يشاركون بفعالية غنائية بُثت في شتى الدول للاحتفاء بالعاملين في القطاع الصحي أثناء انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.
الحكومة المصرية تنتقد محاولة منع دفن طبيبة "ماتت بكورونا"
رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، ينتقد سلوك بعض أهالي قرية ويصفه بـ"المشين" بعد رفضهم دفن طبيبة قيل إنها توفيت جراء إصابتها بفيروس كورونا.
الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يأمل في فحص اللاعبين لاستئناف الموسم
الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يأمل أن يتمكن من إخضاع كل لاعبي النوادي لفحص فيروس كورونا في أوائل مايو/أيار المقبل استعدادا لاستئناف الموسم الكروي.
إسبانيا تخفف إجراءات الإغلاق لإنعاش اقتصادها المتضرر من فيروس كورونا
إسبانيا تعتزم تخفيف تدابير الإغلاق الصارمة التي فرضتها جراء تفشي فيروس كورونا، في محاولة لإنعاش حركة التجارة والأعمال التي تضررت بشكل كبير في البلاد.
"واشنطن كان بإمكانها إنقاذ كثير من الأرواح"
خبراء في الصحة دعوا إلى تطبيق سياسة التباعد الاجتماعي في فبراير/شباط ، لكن كان هناك "عملية صدّ"، كما يقول مسؤول صحي رفيع.
بوريس جونسون يغادر المستشفى
رئيس وزراء بريطانيا لن يستأنف مهام منصبه على الفور، وسيقضي فترة التعافي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد في مقره الريفي.
بيل غيتس: قد نحتاج لتقديم تنازلات للتعجيل بإنتاج لقاح لفيروس كورونا
مؤسس شركة مايكروسوفت العملاقة، والناشط في مجال الأعمال الخيرية، يرى أننا قد نحتاج لتقديم تنازلات من أجل التعجيل بإنتاج اللقاح.
تمديد حظر التجوال في السعودية حتى إشعار آخر
الملك سلمان بن عبدالعزيز يأمر بتمديد حظر التجوال في السعودية حتى إشعار آخر، ضمن الإجراءات الرامية لكبح انتشار وباء كورونا.
احتفالات عيد الفصح متواصلة تحت الإغلاق العالمي
في جميع أنحاء العالم، يختبر الناس طرقاً جديدة للاحتفال بالتقليد المسيحي.
الولايات المتحدة تسجّل أعلى حصيلة وفيات في العالم
الولايات المتحدة تتجاوز إيطاليا لتصبح على رأس قائمة الدول في تسجيل عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا، وذلك بعد الإعلان عن وفاة 2000 في يوم واحد.
إسرائيل تفرض إغلاقا كاملا على بلدة لليهود المتشددين بعد تفشي فيروس كورونا بين سكانها
إسرائيل تفرض إغلاقاً كاملاً على بلدة بني براك لليهود المتشددين بالقرب من تل أبيب، بعد تفشي فيروس كورونا بها، وإصابة نحو 40 في المئة من سكان البلدة بالفيروس.
شركة غوغل تعتزم رصد مناطق الزحام للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا
شركة غوغل تقول إنها تعتزم القيام برصد المناطق التي يتجمع فيها عدد كبير من الناس في ظل تفشّي وباء فيروس كورونا للمساعدة في احتوائه. ومن المفترض أن تنشر شركة التقنية العملاقة تفاصيل الأماكن التي يتردد عليها الناس في أكثر من 100 دولة.
البحرية الأميركية تقيل قبطان حاملة الطائرات العملاقة المنكوبة
نواب ديمقراطيون انتقدوا قرار إقالة القبطان بريت كروزير في لحظة حرجة، بعد أن سرب خطاب حذر فيه من تفشي فيروس كورونا على متن سفينته.
فيروس كورونا: أكثر من مليون مصاب على مستوى العالم
احتاج الوباء نحو شهر ونصف فقط ليتمكن من التفشي بين أكثر من مليون شخص، بعدما كان عدد المصابين 100 ألف مصاب، حسب جامعة جون هوبكنز الأمريكية.
فيروس كورونا: مصر تحذر من "المرحلة الثالثة" والسعودية تفرض حظرا كاملا في مكة والمدينة
السلطات المصرية تعلن تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتحذر مواطنيها من دخول المرحلة الثالثة من تفشي الوباء، والسعودية تفرض حظرا كاملا للتجوال في مكة والمدينة.
عدد الوفيات في الولايات المتحدة جراء الإصابة بفيروس كورونا يتجاوز الخمسة آلاف
الولايات المتحدة تشهد في يوم واحد وفاة 884 شخصا من المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى نحو 5100 شخص من بينهم رضيع يبلغ من العمر ستة أسابيع
فنان كوري يتظاهر بالإصابة بفيروس كورونا باسم "كذبة أبريل"
قال المغني لمعجبيه إنه يرقد في المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا، قبل أن يعترف بأن الأمر مزحة.
مستقبل غامض لصانعي السيارات الكهربائية في الصين
عام 2017 أصبحت شنجن أول مدينة في العالم تقدم أسطولًا من الحافلات الكهربائية. بعد ذلك بعام، وضعت الحكومة خطة لاستبدال سيارات الأجرة بالسيارات الكهربائية.
"أخشى أن يقتلنا الجوع قبل فيروس كورونا"
الملايين في الهند، ممن يعتمدون على أجور يومية زهيدة، مهددون بنفاد ما لديهم من أموال، وذلك مع قرار السلطات إغلاق البلاد لمواجهة انتشار وباء فيروس كورونا.
لماذا أصبحت تايوان مشكلة لمنظمة الصحة العالمية؟
تعد تايوان من الدول القليلة في العالم التي نجحت في إيقاف انتشار فيروس كورونا دون اللجوء إلى تطبيق إجراءات مشددة.
حفل زفاف عبر فيسبوك للتحايل على قيود "كورونا"
بعد أن شعر العروسان بالخطر إزاء فرص إقامة حفل زفافهما بسبب القيود المفروضة على التجمعات في بريطانيا لمواجهة تفشي فيروس كورونا، قررا اللجوء إلى فيسبوك للاحتفال مع 100 ضيف عبر شبكة التواصل.
في رواندا، خالف تعليمات العزل تفاديا لكورونا فأكله التمساح
تمساح يهاجم رجلا خالف تعليمات العزل المنزلي تفاديا للإصابة بفيروس كورونا في رواندا ليصطاد السمك.
إجراءات جديدة في إيران لتجنب "موجة ثانية" من تفشي وباء كورونا
حصيلة الوفيات جراء انتشار فيروس كورونا في إيران تجاوزت 2000 شخص، والسلطات تعلن عن إجراءات جديدة لتجنب "موجة ثانية" من تفشي الوباء.
فيروس كورونا: الإمارات تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية والسعودية تسجل ثاني حالة وفاة
الإمارات تسجل ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ 85 حالة اليوم الأربعاء، والمملكة العربية السعودية تعلن عن ثاني حالة وفاة بسبب الفيروس، ومصر تسجل 40 إصابة جديدة، وحالة وفاة ترفع عدد الوفيات في البلاد إلى 21 حالة.
فيروس كورونا ينتشر في نيويورك "كقطار سريع"
حاكم نيويورك يناشد الحكومة الفيدرالية الأمريكية تقديم المزيد من الإمدادات الطبية لولايته، محذرا من أن فيروس كورونا المستجد ينتشر فيها "كقطار سريع".
بسبب "كورونا"، تجمع عائلي يودي بحياة أربعة أفراد
حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا بالولايات المتحدة مستمرة في الارتفاع، والخبراء يحذرون من مخاطر أي نوع من التجمعات الاجتماعية.
"إغلاق تام" في الهند بعد ارتفاع حاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا
الإجراءات الجديدة في الهند جاءت بعد ارتفاع حاد في عدد الإصابات في الأيام الأخيرة؛ إذ سجلت 519 حالة إصابة مؤكدة و10 حالات وفاة.
الجيش الإسباني يعثر على نزلاء دور لرعاية المسنين "موتى في أسرّتهم"
وزارة الدفاع في إسبانيا تعلن أن عسكريين ممن يساعدون في مكافحة انتشار وباء كورونا عثروا على نزلاء دور لرعاية المُسنّين بدون من يرعاهم وآخرين ميتين على أسرّتهم.
تأجيل أولمبياد "طوكيو 2020" إلى العام المقبل
اسم الدورة سيظل "طوكيو 2020" بالرغم من أنها ستقام في عام .2021
هل ساهم فيروس كورونا في إطلاق سراح "عميل إسرائيلي" من السجن؟
تساءل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عما إذا كانت فوضى فيروس كورونا السبب وراء إطلاق سراح "عميل إسرائيلي" من السجون.
وفاة ثاني ضابط مصري كبير جراء كورونا، والأقصى يغلق أبوابه للمرة الأولى منذ 1967
متابعة لآخر تطورات تفشي فيروس كورونا في البلدان العربية والإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار الفيروس فيها.
فيروس كورونا: طابعات ثلاثية الأبعاد تنقذ حياة مصابين في إيطاليا
شركة إيطالية متخصصة في الطباعة ثلاثية الأبعاد تنفذ صمامات تنفس لمستشفى وتساهم في إنقاذ حياة 100 مصاب بفيروس كورونا.
بسبب "كورونا"، نتفليكس تخفض جودة البث في أوروبا
ازداد الطلب على خدمة نتفليكس لأن أجزاء كبيرة من أوروبا في عزلة منزلية بسبب تفشي فيروس كورونا.
حظر التجول في تونس وقرارات جديدة في السعودية لمكافحة "كورونا"
في محاولة للحد من انتشار وباء كورونا، السلطات التونسية تفرض حظر تجول، والسعودية تعلق جميع الأعمال في القطاع الخاص لمدة أسبوعين، باستثناء الخدمات الصحية والغذائية.
خطة أمريكية بقيمة تريليون دولار لدعم الاقتصاد في مواجهة "كورونا"
حزمة التحفير الاقتصادي في الولايات المتحدة تتضمن صرف شيكات بقيمة 250 مليار دولار للمواطنين، ومساعدات إنقاذ لشركات الطيران والفنادق.
تأجيل يورو 2020 إلى العام المقبل بسبب كورونا
قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تأجيل بطولة كرة القدم الأوروبية (يورو 2020) إلى العام المقبل بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.
الاتحاد الأوروبي "يغلق أبوابه" لمحاربة وباء كورونا
في خطوة غير مسبوقة، الاتحاد الأوروبي يقرر حظر دخول المسافرين من خارج دول التكتل لمدة 30 يوما على أمل الحد من انتشار وباء كورونا.
السعودية تعلق العمرة للمواطنين والمقيمين فيها بسبب فيروس كورونا
السلطات السعودية تقرر تعليق العمرة وزيارة الحرم النبوي للمواطنين والمقيمين فيها مؤقتا، خوفا من انتشار فيروس كورونا الجديد.
حمى شراء مناديل المرحاض تنتقل إلى أستراليا خوفا من فيروس كورونا
سباق محموم لشراء كميات كبيرة من مناديل المرحاض في أستراليا بعد تكرار الظاهرة في بعض دول آسيا، مثل اليابان وسنغافورة، والصين، وسط تصاعد المخاوف من تفشي فيروس كورونا.
سطو مسلح لسرقة مناديل ورقية في هونغ كونغ مع نقص الأقنعة لمواجهة فيروس كورونا
لصوص مسلحون في هونغ كونغ يسطون على مئات من لفائف مناديل المرحاض الورقية، التي شحّت في الأسواق؛ جراء تفشي فيروس كورونا، في ظل نقص الأقنعة الطبية أيضا.
ارتفاع مبيعات مطهر ديتول مع انتشار فيروس كورونا
مبيعات منتجات شركة Dettol ترتفع في ظل تفشي فيروس كورونا، من دون ثبوت فعالية المطهر علمياً، في ظل تراجع مبيعات شركات تجارية عملاقة.
شركة تويتر تطلب من موظفيها العمل من المنزل للحد من انتشار فيروس كورونا
موقع تويتر يطلب من موظفيه أن يعملوا من منازلهم، في خطوة تهدف إلى الإسهام في وقف انتشار فيروس كورونا المستجد.
ما هي الإجراءات التي اتخذتها إيران لمواجهة تفشي فيروس كورونا؟
تقارير طبية تشير إلى أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في تزايد مستمر في إيران، وهناك قلق بشأن كيفية استجابة الحكومة التي لم تفرض حجرا صحيا على المدن التي يتركز فيها الفيروس.
فيديو, مسؤول ألماني يرفض مصافحة ميركل، والسبب فيروس كورونا, المدة 0,19
رفض وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر مصافحة المستشارة أنجيلا ميركل خوفا من فيروس كورونا، مما أثار ضحك زملائه.
تفشي فيروس كورونا بلغ "مرحلة حرجة"
مدير منظمة الصحة العالمية يحذر من أن العالم "في وضع دقيق للغاية" وأن "هذا وقت اتخاذ إجراءات لمنع العدوى وإنقاذ الأرواح".
طرق خاطئة وأخرى طريفة للوقاية من فيروس كورونا
مع انتشار فيروس كورونا، زاد الطلب على الكمامات وطُرحت تساؤلات حول مدى فعاليتها في مقاومة المرض فيما أطلق آخرون العنان لمخيلتهم وابتدعوا طرقا بديلة للوقاية من الفيروس. فما تلك البدائل وهل تقي الكمامات من الإصابة بكورونا؟
ما علاقة كنيسة شينتشونجي بانتشار فيروس كورونا في كوريا الجنوبية؟
زعيم طائفة مسيحية في كوريا الجنوبية يعتذر عن دور طائفته في المساعدة في نشر فيروس كورونا في أرجاء البلاد.
إيطاليا تغلق مدارسها بعد ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا
تواصل انتشار الإصابات بفيروس كورونا المستحدث في مختلف دول العالم، وأعلنت إيطاليا إغلاق المدارس بداية من يوم الخميس ولمدة 10 أيام بشكل أولي في معركتها لمواجهة تفشي الفيروس على أراضيها.
هل فجر فيروس كورونا عنصرية تجاه ذوي الملامح الآسيوية؟
ظاهرة جديدة باتت تلازم الاننتشار المتواصل لوباء كورونا يطلق عليها لبعض "كورونوفوبيا" وتشتمل على ممارسات عنصرية لكل من يحملون ملامح آسيوية رغم عدم منطقية الربط بين الفيروس والآسيويين
العرب يوظفون الدعابة في مواجهة فيروس كورونا
لا يزال فيروس كورونا والغموض الذي يدور حوله يشغل رواد التواصل الاجتماعي حول العالم، ولكن ذلك لم يمنع المغردين العرب من اللجوء إلى الدعابة للتعامل مع تفشي الفيروس القاتل
انخفاض مستوى التلوث في الصين بعد تفشي كورونا
صور وخرائط تنشرها وكالة ناسا للفضاء الأمريكية ترجح تراجع حاد في مستويات التلوث في الصين بسبب اضطرابات في أنشطة التصنيع ناتجة عن توقف الإنتاج في محاولة لاحتواء فيروس كورونا.
"السجن والجلد" لمن يلعق المراقد المقدسة في إيران
رجلان في إيران تحديا التحذيرات الخاصة بفيروس كورونا، يواجهان عقوبة السجن والجلد، بعد تداول مقطعي فيديو يظهران فيهما وهما يلعقان مرقدا مقدسا.
العالم يواجه "أسوأ ركود اقتصادي منذ الكساد الكبير" بسبب وباء كورونا
توقعات بأن يتراجع الاقتصاد العالمي بنسبة 3 في المئة هذا العام، مع انكماش اقتصاديات البلدان في أنحاء العالم بأسرع وتيرة منذ عقود بسبب وباء كورونا.
فيروس كورونا يصل إلى السعودية وتونس والأردن والمغرب وتزايد الإصابات في دول عربية
فيروس كورونا لا يزال يثير حالة من القلق في العالم منذ ظهوره أواخر العام الماضي في مدينة ووهان الصينية. العالم العربي لم يسلم من ذلك القلق، مع تزايد أعداد المصابين في عدد من الدول العربية ودول منطقة الشرق الأوسط.
فيروس كورونا: مسؤولون متهمون بالتعتيم ومواطنون يستبدلون الخوف بالسخرية
ينتشر فيروس كورونا بشكل سريع جدا، وكذلك تتوسّع دائرة الجدل المثار حوله. وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، يحتدم النقاش حول ما إذا كانت السلطات في بعض الدول تتعامل معه بالشفافية اللازمة. من ناحية أخرى يعمد كثيرون إلى السخرية إما لأنهم رأوا في الأمر فرصة للتسلية أو محاولة للتغلب على الخوف من شيء ليس بيدهم منع حدوثه.
فيروس كورونا: الشعائر الدينية معلّقة حتى إِشعار آخر
تواجه الدول التي تستقبل زواراً لمواقع دينية تحديات كبرى، مع تفشي وباء كورونا الجديد: السعودية تعلّق العمرة، إيران تؤجل صلاة الجمعة، وفي إيطاليا توقّفت القداديس
طوارئ بولاية واشنطن بعد أول حالة وفاة لأمريكي بفيروس كورونا
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يقول إنّ المزيد من الحالات "مرجحة"، لكنه يحث الناس على عدم الهلع.
أقنعة وجه ترتديها عارضات أزياء وسط مخاوف متزايدة من كورونا
ظهرت عارضات أزياء يرتدين أقنعة وجه كجزء من مجموعة جديدة لمصصمة أزياء فرنسية، وكان أيضا بعض من الحضور يرتدون الأقنعة خوفا من فيروس كورونا.
تحذير من "تحور وزيادة انتشار" الفيروس الصيني الجديد
ارتفاع عدد ضحايا الفيروس الجديد في الصين إلى 9، وتأكيد إصابة أكثر من 440 شخصا به، وسط جهود مكثفة لاحتوائه.
مواضيع مفصلة
"عشتُ حياتي كلها دون حاسة الشم"
فقدان حاسة الشم من الأعراض المعروفة للإصابة بمرض كوفيد-19. ولكن بعض الناس لا يتمكنون من الشم طيلة حياتهم. يتبادل بعض من هؤلاء في هذا المقال تجاربهم مع هذه الحالة.
كوفيد طويل الأمد "يؤثر على المصابين بأربع طرق مختلفة"
دراسة طبية تخلص إلى إن الأشخاص الذين يعانون من آثار طويلة الأمد لعدوى فيروس كورونا لا يتم تصديقهم ولا يعالجون.
لماذا يبرئ العلماء الخفافيش من مسؤولية نقل عدوى كورونا؟
يقول علماء إن تفشي وباء كوفيد-19 ليس إلا المثال الأخير لتهجم البشر على الخفافيش وتحميلها مسؤولية الكثير من المصائب عبر التاريخ.
فيروس كورونا ليس "الوحش الذي يحمل نبوءة يوم القيامة"
فجر تفشي فيروس كورونا حالة من الرعب، انعكست في كم هائلٍ من المنشورات التي تحذر من أن الوباء ليس إلا علامة من علامات اقتراب "يوم القيامة". بعض هؤلاء استغل الكوارث البيئية المرتبطة بظاهرة تغير المناخ للتسويق للفكرة ذاتها. فهل يحمل تغير المناخ نهاية العالم كما نعرفه؟
فيروس كورونا "يبقى نشطا على العملات الورقية وشاشات الهواتف 28 يوما"
أكدت دراسة أجراها فريق من الباحثين في المعهد الوطني للعلوم في استراليا أن فيروس سارس كوف-2 يمكنه البقاء لفترات أطول مما كان متخيلا فوق بعض الأسطح ويتم انتقال العدوى بالفيروس في الغالب بسبب السعال أو العطس والحديث.
مشاهد غريبة لتأثير وباء فيروس كورونا على حياة الناس
مشاهد غريبة لتأثير وباء فيروس كورونا على حياة الناس
لماذا كان فيروس كورونا أقل فتكاً بالأرواح في إفريقيا؟
قارة المليار شخص شهدت عدد وفيات أقل من المملكة المتحدة على الرغم من النظم الصحية الهشة فيها بشكل عام. فما أسباب ذلك؟
أجهزة صحية توصي بضرورة التطعيم ضد الإنفلونزا في زمن فيروس كورونا
الحد من خطر الإصابة بالإنفلونزا سيساعد النظام الصحي على التعامل مع الزيادة في حالات الإصابة بكوفيد 19 بشكل أفضل.
أعراض الإصابة بفيروس كورونا وكيف تحمي نفسك منه
ما هي أعراض مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا وأصيب به الملايين حول العالم؟ وكيف تقي نفسك منه؟
منظمة الصحة العالمية تقر اختبار أعشاب أفريقية لعلاج كوفيد-19
منظمة الصحة العالمية تقر قواعد لاختبار علاجات عشبية أفريقية لمرض كوفيد-19، فيما تجاوز عدد المصابين في شتى أنحاء العالم 30 مليون شخص.
هل ينفع نبات الشيح فعلا في مكافحة فيروس كورونا؟
تتمتع مستخلصات نبات الشيح بخصائص مضادة للملاريا، لكن هل هناك دليل على قدرتها على مكافحة مرض كوفيد-19؟
أكثر من 30 مليون إصابة بـ"كورونا" حول العالم وتحذير بشأن زيادة "خطيرة" في أوروبا
عدد حالات الإصابة المؤكدة في جميع أنحاء العالم يتجاوز 30 مليونا، ومنظمة الصحة العالمية تحذر من أن الحالات الأسبوعية الجديدة في أوروبا تجاوزت الأرقام المسجلة عندما بلغ الوباء ذروته لأول مرة في مارس/آذار الماضي.
الغارديان: إيران في "قبضة موجة ثالثة" من فيروس كورونا
لا يزال فيروس كورونا يهيمن على الصحف البريطانية التي تناولت في إصداراتها اليوم العديد من الموضوعات من بينها "الموجة الثالثة" التي تجتاح إيران من فيروس كورونا، و توقعات ترامب للقاح تضعه في خلاف مع خبراء الصحة،
في ألمانيا، فريق كرة قدم يخسر مباراة 37-0 بسبب التباعد الاجتماعي
فريق كرة قدم ألماني يخسر مباراة أمام فريق منافس محلي بنتجية 37 هدفا دون رد بعد أن لعب النادي بسبعة لاعبين فقط طوال المباراة لتحقيق التباعد الاجتماعي بسبب فيروس كورونا.
عاشوراء في زمن كورونا: الحداد على الحسين صار رقمياً
رغم التوجيهات الشرعية والصحية لم يتخلّ مئات آلاف الشيعة عن تقاليدهم في شهر محرّم. بين لبنان والعراق، وجد الناس طرقاً جديدة لممارسة شعائرهم، ومن بينها تيك توك.
فيروس كورونا: دروس الجزائر المستفادة من رواية "الطاعون"
مع تفشي وباء كورونا تهافت القراء حول العالم على شراء رواية "الطاعون" التي نشرت قبل 73 عاما، في محاولة لفهم ما يحدث حاليا. وخلال السطور التالية نقرأ أوجه الشبه بين الرواية وما تشهده الجزائر حيث تدور أحداثها.
مهاجرون أفارقة يُتركون للموت في مراكز احتجاز كورونا بالسعودية - الغارديان
ناقشت صحف بريطانية عدة موضوعات تهم القاريء العربي، منها "التهديدات التي تعوق عملية السلام في ليبيا" و"الجحيم الذي يعيشه المهاجرون الأفارقة في السعودية".
"الإغلاق جعلني مدمنا على الخمور"
ارتفع عدد الأشخاص الذين شعروا بأنهم بحاجة إلى مساعدة بسبب إدمان الخمر في فترة الإغلاق بشكل ملحوظ.
المتعافون من كورونا يواجهون خطر الإصابة باضطراب ما بعد الصدمة
أطباء بارزون في بريطانيا يدعون إلى إجراء فحوصات منتظمة للأشخاص الذين عولجوا في مستشفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا حفاظا على صحتهم النفسية.
هل أخفت الصين حقا ظهور فيروس كورونا قبل أشهر من الإعلان عنه؟
فريق تقصي الحقائق في بي بي سي يدقق في دراسة صدرت عن جامعة هارفارد في الولايات المتحدة تشير إلى أن فيروس كورونا ظهر في مدينة ووهان الصينية في وقت مبكر من شهر أغسطس / آب الماضي.
اختبار عقار الإيبوبروفين لعلاج فيروس كورونا
علماء في بريطانيا يختبرون عقار الإيبوبروفين لمعرفة ما إذا كان بإمكانه المساعدة في علاج مرضى فيروس كورونا في المستشفيات.
نورا المطيري: كورونا تركيبة قطرية
أثارت تغريدة لكاتبة رأي جدلا كبيرا وسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد وصفها لفيروس كورونا بأنه "تركيبة قطرية بامتياز".
هل تنتقل عدوى كورونا من جثث الموتى؟
تظل جثث ضحايا كوفيد-19 حاملة للفيروسات الحية المسببة للمرض بعد وفاة أصحابها، ولكن هل يمكن أن يحظى هؤلاء الضحايا بالجنازات، وطقوس الدفن المعتادة إذا اتخذنا الاحتياطات الكافية؟
لماذا يتفاوت تأثير أزمة وباء كورونا بين الرجال والنساء؟
بالرغم من أن فيروس كورونا المستجد يصيب الجميع، دون أن يفرق بين شخص وآخر، إلا أن تأثيره يتفاوت بشدة على الرجال والنساء، ليس من الناحية الصحية فحسب، فما السبب في ذلك؟
فيروس كورونا: كيف يختار العلماء اسما لأي فيروس جديد؟
علماء يقولون لبي بي سي إنهم توصلوا، بعد أخذ ورد، إلى اسم لفيروس كورونا الجديد وإنهم سوف يعلنون عنه قريبا.
ما العدد الحقيقي لضحايا كورونا في إيران؟
السلطات الإيرانية تقول إن عدد ضحايا كورونا هو 4 آلاف شخص وتقديرات تتحدث عن 15 ألف وفاة ومليون إصابة.
فيروس كورونا: كيف يتعافى المريض بعد نقله إلى وحدة العناية المركزة؟
العلاج في وحدة العناية المركزة لإنقاذ حياة مريض بفيروس كورونا مجرد بداية رحلة للتعافي من الإصابة، إذ يحتاج البعض بعدها إلى تعلم المشي وحتى التنفس من جديد عند مغادرة المستشفى، فضلا عن المعاناة من ندوب نفسية شديدة تستمر لفترة طويلة.
هل يحمي لقاح السل من فيروس كورونا المستجد؟
هل حقا يحمي لقاح السل الشائع في كثير من الدول العربية من الإصابة بمرض كوفيد-19؟ منظمة الصحة العالمية أصدرت بيانا بهذا الخصوص.
"سيدات كورونا" اللاتي يشرفن على تغسيل الموتى في إيران
في إيران تقوم متطوعات بتغسيل جثث المتوفين بفيروس كورونا التي تتكدس في المستودعات لعدة أيام.
فيديو
فيديو, متى سيكون لقاح كوفيد ١٩ متاحًا؟, المدة 2,14
هذا هو السؤال الذي يريد الجميع الإجابة عليه، أعلنت كل من شركتي فايزر وموديرنا أن لقاحاتهما فعالة بنسبة تزيد عن 90٪. بدون علاج نهائي
فيديو, كمامات شفافة تساعد من يعانون من الصمم في قراءة حركة الشفاه, المدة 5,59
يقابل نسيم رمضان أحد العلماء في جامعة EPFL السويسرية للتعرف على كمامة شفافة تساعد في قراءة حركة الشفاه.
استمع, غرفة أخبار كورونا: "الخوذ البيضاء" ينقلون جثث ضحايا كوفيد 19 في إدلب.. وصلاة أخيرة لليهود قبل الإغلاق, المدة 5,29
أصحاب الخوذ البيضاء في سوريا ينقلون جثثا دفن أصحابها بعد موتهم بفيروس كورونا، فيما يستعد يهود إسرائيليون بصلاة أخيرة قبل الإغلاق.
فيديو, ما هي قصة "شارات الحماية" ضد فيروس كورونا؟, المدة 3,42
بي بي سي أفريقيا توضح الحقائق وراء "شارات الحماية" التي يرتديها بعض السياسيين حول العالم.
فيديو, إزالة رفات الموتى من مقبرة كورونا في العراق, المدة 6,20
نقل مئات من العراقيين رفات موتاهم من مقبرة كورونا إلى مقابر العائلة.
استمع, غرفة أخبار كورونا: للمرة الثانية؛ الوباء يمنع المصلين من دخول الحرم القدسي, المدة 5,50
علق مجلس الأوقاف الإسلامية دخول المصلين للحرم القدسي لمدة ثلاثة أسابيع بدءاً من غد الجمعة لارتفاع إصابات كورونا في القدس الشرقية.
فيديو, قائمة بالأنشطة التي قد تعرضك لخطر الإصابة بفيروس كورونا, المدة 1,16
وضع الخبراء في جمعية تكساس الطبية في الولايات المتحدة قائمة بالأنشطة التي قد تعرضك لخطر الإصابة بفيروس كورونا - من الأقل خطورة إلى الأكثر خطورة فتعرف عليها وأبق آمنا
استمع, خرافات كورونا: الإحصاء الدقيق لعدد مصابين كوفيد 19 مستحيل .. حقيقة أم حجة لتلاعب الحكومات؟, المدة 22,16
فيروس كورونا: هل تعمد بعض الحكومات إلى إخفاء حقيقة ما تعلنه عن كوفيد 19؟
فيديو, إكسترا التلفزيوني: كورونا يكمم أفواه الحرية في العالم العربي, المدة 24,45
لم تسلم حرية التعبير في الشرق الأوسط وشمال افريقيا من جائحة كورونا التي استعملت لتكميم الأصوات من قبل الأنظمة الحاكمة.
استمع, غرفة أخبار كورونا: مواكب عاشوراء على الأبواب على الرغم من الوباء, المدة 6,00
بأعداد محدودة وإجراءات مشددة، تستعد محافظة كربلاء العراقية لاستقبال ملايين الشيعة لإحياء ذكرى مقتل الإمام الحسين في يوم عاشوراء، فما هو المختلف هذا العام؟
فيديو, ياسمين مصر يعطر العالم, المدة 1,21
يمتد موسم حصاد الياسمين من يونيو/حزيران إلى نوفمبر/تشرين الثاني في مصر التي تعد منتجا رئيسيا لعجينة الزهرة العطرية بجانب الهند.
فيديو, بيل غيتس: يجب أن تحصل الدول الفقيرة على لقاح لفيروس كورونا كما الدول الغنية, المدة 3,01
أكد بيل غيتس في حديث خاص أجراه برنامج بلا قيود على ضرورة حصول الدول الفقيرة على لقاح لفيروس كورونا كما الدول الغنية.
فيديو, "هل سيكون الناس أقل حزنا على موتي لأنني بدينة؟", المدة 1,34
قد تزيد البدانة من خطر الإصابة بمضاعفات لدى مرضى كوفيد19. ويقول دعاة الإيجابية تجاه شكل الجسم إن هذا الأمر تسبب في تعرض الأشخاص البدناء لمزيد من "التهكم واللوم".
فيديو, صور مذهلة لعودة الحياة لطبيعتها في بؤرة تفشي فيروس كورونا, المدة 1,11
حضر الآلاف كتفًا إلى كتف، مع عدم وجود أقنعة للوجه، مهرجانا للموسيقي في حديقة مائية في ووهان - المدينة الصينية التي تعد بؤرة تفشي كوفيد-١٩ إلى العالم.
فيديو, الحيوانات خلال جائحة فيروس كورونا, المدة 23,30
كيف انعكست إجراءات فيروس كورونا على علاقة الإنسان بالحيوان؟ وهل هناك من رابط بين انتشار الفيروس واقتناء قطة أو كلب أو ما شابه من الحيوانات التي يقتنيها الناس في البيوت؟
استمع, كيف يواجه الأطفال التأثيرات النفسية والاجتماعية لفيروس كورونا؟, المدة 6,42
تشير دراسة إلى أن الأطفال هم الأكثر تضرراً من التأثير النفسي والاجتماعي لوباء كورونا.
فيديو, وضع "كارثي" لمرضى كورونا في مراكش بالمغرب, المدة 7,43
تداولت مواقع التواصل فيديوهات وصور لمرضى كوفيد-19 وهم في أوضاع سيئة داخل وخارج مستشفى في مراكش بالمغرب، مما زاد من التساؤلات حول نجاعة السياسة الحكومية في مكافحة المرض.
عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا يتجاوز عشرة ملايين
عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء العالم يتجاوز عشرة ملايين حالة، والسلطات الإيرانية تفرض الكمامات في التجمعات العامة للحد من انتشار المرض.
ما هي الموجة الثانية من فيروس كورونا وهل ستحدث لا محالة؟
فيروس كورونا لم ينته بعد حيث لا تزال بعض البلدان تتعامل مع التفشي الكبير للوباء، ولكن حتى أولئك الذين يسيطرون حاليا على الفيروس يخشون "الموجة الثانية. فما هي القصة؟
الصين تعيد فرض الإغلاق على 400 ألف شخص بعد انتشار كورونا قرب بكين
الصين تفرض حالة الإغلاق التام قرب العاصمة بكين، على حوالي 400 ألف من السكان، عقب ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.
انتشار "سريع وخطير جدا" لفيروس كورونا في تكساس
قال حاكم ولاية تكساس إن ما يقارب 5000 شخص يدخلون إلى المستشفى يوميا، والإصابات بالولايات المتحدة تتخطى 2.5 مليون إصابة.
الصين تعيد الحجر الصحي في أجزاء من بكين خوفا من موجة فيروس جديدة
موجة جديدة من فيروس كورونا في العاصمة الصينية بكين والسلطات تغلق أحياء بكاملها وتمنع السكان من السفر.
أبرز 10 سياسيين في العالم انتهكوا قواعد التباعد والإغلاق
رؤساء دول ورؤساء وزراء ومسؤولون بارزون في شتى أرجاء العالم خالفوا قواعد التباعد الاجتماعي، أو إجراءات الإغلاق، أو لم يرتدوا أقنعة واقية في مواجهة تفشي فيروس كورونا.
انتقادات لقرار ترامب بشأن تعليق تمويل منظمة الصحة العالمية
مؤسس مايكروسوفت بيل غيتس، وهو من أبرز مموّلي منظمة الصحة العالمية، وصف قرار الرئيس الأمريكي بأنه "خطير"، وترامب يتهم المنظمة بالإخفاق في وظفيتها الأساسية.
هل يقي لقاح السل بالفعل من فيروس كورونا؟
فريق بي بي سي لتقصي الحقائق يدقق في مدى صحة بعض المزاعم والشائعات التي انتشرت عن علاجات لفيروس كورونا أو أجهزة لتشخيصه.
هل تقوية جهاز المناعة تقي من الإصابة بفيروس كورونا؟
هناك وصفات علاجية طبيعية يشاع أنها تساعد في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، فما هي حقيقة الأمر؟ وهل يمكن تقوية جهاز المناعة للوقاية من الفيروس؟
غموض حول مصير مهرجان "كان" مع استمرار الإغلاق بسبب "كورونا"
من المستبعد حاليا إقامة مهرجان كان السينمائي "بشكله الأصلي" هذا العام، بسبب حالة الإغلاق التي فرضت في فرنسا بسبب تفشي فيروس كورونا.
المرأة التي اكتشفت أول فيروس كورونا
في المستشفى ذاته الذي تعالج فيه رئيس الوزراء البريطاني مؤخرا، عملت شابة اسمها جوون ألميدا في الستينيات في مجال تصوير الفيروسات. واليوم تساعد أبحاثها التي تركتها على فهم أفضل لفيروس كوفيد-19
فيديو, فيروس كورونا: 4 طرق آمنة لمساعدة أحبائنا, المدة 2,59
في الوقت الذي فرضت فيه مدن عدة إجراءات تقيد حركة السكان وتفرض حجرا صحيا، بات من الضروري التفكير خارج المألوف في كيفية قضاء الوقت، ومد يد للمساعدة
فيديو, غناء ومكبرات صوت...الشرطة في مواجهة كورونا, المدة 1,00
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر كيف تتعامل الشرطة في مختلف البلدان مع إجراءات حظر التجول في ظل وباء كورونا.
فيديو, فيروس كورونا في 60 ثانية, المدة 1,03
ما هو فيروس كورونا؟ وكيف قد يؤثر عليك؟ وما العمل للوقاية منه؟
فيديو, "هل أنا مصاب بفيروس كورونا؟", المدة 1,14
طلبت منظمة الصحة العالمية من الأشخاص الذين يبدون أعراضا معينة البقاء في المنزل للحد من انتشار فيروس كورونا الذي أصبح وباء عالميا. فكيف تعرف أنك مصاب الفيروس؟
فيديو, هل تحمي أقنعة الوجه من فيروس كورونا؟, المدة 2,24
مع استمرار انتشار الفيروس في جميع أنحاء العالم، هناك طلب كبير على أقنعة الوجه مع سعي الناس لحماية أنفسهم. ولكن هل تحمي تلك الأقنعة الناس حقًا من الإصابة بالفيروس؟
فيديو, فيروس كورونا: حزن ويأس في إسبانيا, المدة 2,14
قررت المستشفيات في إسبانيا أنه سيتم استقبال المرضى ذوي الحالات الحرجة فقط.
فيديو, نجوم يشاركون في مكافحة كورونا, المدة 1,26
كيم كارداشيان، ناعومى كامبل، أرنولد شوازينيجر ونجوم آخرون شاركوا مقترحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي للمساعدة على الحد من انتشار فيروس كورونا.
فيديو, بكم تبرع أثرياء العالم لمكافحة كورونا؟, المدة 4,11
مؤسس مايكروسوفت بيل غيتس وأغنى رجل في الصين جاك ما وغيرهما من أثرياء العالم يتبرعون بملايين الدولارات لمكافحة فيروس كورونا.
استمع, مبادرات لدعم كبار السن في وجه "كورونا"؟, المدة 6,50
اتخذت بعض المتاجر في أستراليا وشمال أيرلندة قراراً بتخصيص ساعة تسوق لكبار السن، من أجل حمايتهم من التقاط عدوى فيروس "كورونا"
فيديو, وزيرة الصحة المصرية تزور الصين للتضامن في مواجهة كورونا, المدة 4,30
توجهت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد إلى الصين حاملة رسالة تضامن من الرئيس عبد الفتاح السيسي. الزيارة لاقت ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي حول أهميتها وتوقيتها.
فيديو, المصافحة على طريقة ووهان, المدة 1,27
مع انتشار فيروس كورونا في دول عدة حول العالم ومن بينها الصين وإيران وإيطايا بدأ الناس يستخدمون وسائل بديلة للمصافحة بالأيدي للتحية.
فيديو, غناء وصلاة من الشرفات في لبنان, المدة 0,50
تداول رواد موافع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر لبنانيين تحت الحجر الصحي يغنون ويرقصون من شرفاتهم. ولم تخل الشرفات من أغاني المظاهرات وحتى الصلوات.
فيديو, إيرانيان يلعقان ضريحين في مشهد وقم رغم تفشي فيروس كورونا, المدة 4,40
السلطات الإيرانية تلقي القبض على رجلين لعقا ضريحين في مشهد وقم رغم تفشي فيروس كورونا
فيديو, كيف أعزل نفسي إذا أصبت بأعراض كورونا؟, المدة 2,08
تزداد حالات الإصابة بفيروس كورونا يوما بعد يوم في معظم الدول العربية، التي تشهد تشديدا للإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشيه
فيديو, "ما أعرفه هو أن كورونا شوكولاتة", المدة 1,55
سألت بي بي سي عربي عددا من الأشخاص في بلدان عربية لاختبار معرفتهم بالمرض ومدى انتشاره في المنطقة.
فيديو, إيطاليا "مغلقة" بسبب كورونا, المدة 0,52
السلطات الإيطالية تغلق عدة مدن للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا.
فيديو, فوضى في أسعار الكمامات في لبنان, المدة 2,32
منذ الإعلان عن أول اصابة بفيروس كورونا والناس في لبنان تتهافت على الصيدليات بحثا عن كمامات للوقاية من الاصابة.
فيديو, كيف أثر فيروس كورونا على الملاحة الجوية في الصين؟, المدة 0,59
تظهر الرسوم من موقع Flightradar24 مدى تأثر الرحلات الجوية جراء القيود المفروضة على السفر لمكافحة تفشي فيروس كورونا.
فيديو, التحليق فوق فندق أغلق بسبب فيروس كورونا في تنيريف, المدة 1,47
أغلق فندق في مدينة تنيريف في جزر الكناري بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا. شارك فريق بي بي سي في رحلة تحليق مظلي فوق الفندق.
فيديو, حمى فيروس كورونا تصل إلى الأغاني العربية وتثير الجدل, المدة 6,43
انتشرت مؤخرا أغان عن فيروس كورونا في عدد من الدول العربية وأثارت جدلا واسعا على وسائل التواصل بين منتقد ومتفهم لتلك الأغاني.
فيديو, انتشار طرق خاطئة للوقاية من فيروس كورونا في العالم العربي, المدة 5,43
رش تلاميذ بالكحول في لبنان، والشماغ في الأردن، طرق خاطئة للوقاية من كورونا.
فيديو, كيف يتعامل العراق والسعودية مع فيروس كورونا؟, المدة 1,28
يواصل فيروس كورونا انتشاره في بلاد جديدة، منها العراق والسعودية، في حين تقول منظمة الصحة العالمية إن هناك عددا أكبر من الحالات جديدة خارج الصين مقارنة بداخلها