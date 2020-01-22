فيروس كورونا: ملف لأزمة الوباء العالمي

ينتشر فيروس كورونا بشكل سريع جدا، وكذلك تتوسّع دائرة الجدل المثار حوله. وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، يحتدم النقاش حول ما إذا كانت السلطات في بعض الدول تتعامل معه بالشفافية اللازمة. من ناحية أخرى يعمد كثيرون إلى السخرية إما لأنهم رأوا في الأمر فرصة للتسلية أو محاولة للتغلب على الخوف من شيء ليس بيدهم منع حدوثه.