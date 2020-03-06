فيروس كورونا: الهواتف والحيوانات والأوراق النقدية، هل يمكن أن تنقل العدوى؟

مصدر الصورة Getty Images

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم 100 ألف شخص، تُوفي منهم أكثر من 3400 شخص، مما أثار حالة عامة من الذعر. السطور القليلة القادمة تجيب عن أبرز الأسئلة التي قد ترد على أذهانكم.

هل يتعين علينا تطهير هواتفنا؟

يُعتقد أن فيروس كورونا ينتقل بين البشر عبر السعال والعطس. لكن الخبراء يعتقدون أنه يمكن أن يعيش على الأسطح، ربما لعدة أيام.

لذا من المهم أن نقوم بتنظيف هواتفنا، سواء المحمولة منها أو المنزلية، ولكن صانعي الهواتف الرئيسيين يحذرون من استخدام الكحول أو مطهرات الأيدي لتنظيفها؛ إذ قد يؤدي ذلك إلى تلف الطبقة الواقية لشاشة الهاتف، مما قد يسهل التصاق الجراثيم بالهاتف.

وينصح الخبراء بتطهير الهواتف باستخدام الماء والصابون العادي وتجفيفها بمنشفة ورقية، ولكن ينبغي عليك التأكد، أولاً، من أن هاتفك من النوع المقاوم للماء.

مصدر الصورة Getty Images

ما مدى خطورته على الأطفال؟

تشير البيانات الواردة من الصين إلى أن الأطفال لا يتأثرون، نسبياَ، بفيروس كورونا.

وقد يُعزى ذلك إلى قدرتهم على التعافي من المرض، أو عدم ظهور أعراض المرض عليهم، رغم الإصابة. كما تشير البيانات إلى أنهم يختبرون أعراضاً أقل حدة للفيروس.

ومع ذلك، ينبغي على أهالي الأطفال الذين يعانون من أمراض الرئة الكامنة، مثل الربو، أن يكونوا أكثر حرصاً.

مصدر الصورة Getty Images

هل يمكن أن تنتقل العدوى عبر تداول الأوراق النقدية والعملات المعدنية؟

شددت الحكومة الصينية على وجوب تعقيم الأوراق النقدية التي تتلقاها البنوك قبل طرحها للتداول، من أجل الحد من انتشار المرض. وعلى الرغم من أن الدفع عن طريق البطاقات البنكية قد يجنبنا مخاطر التعامل مع الأوراق النقدية، التي يتم تداولها على نطاق واسع، إلا أن هذه البطاقات يمكن أن تكون مرتعاً للجراثيم والفيروسات.

لذا، يُنصح بغسل يديك جيداً بعد لمس العملات المعدنية والأوراق النقدية والبطاقات البنكية.

مصدر الصورة Getty Images

حال إصابة شخص بالفيروس، هل يمكن أن ينقل العدوى لحيوانه الأليف؟

وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، لا يوجد أي دليل على إمكانية انتقال العدوى من البشر إلى حيواناتهم الأليفة.

وعلى الرغم من أن فيروسات كورونا، بمختلف سلالاتها، تصيب الحيوانات والبشر، على حدٍ سواء، إلا أن انتقال العدوى عبر الأنواع المختلفة أمر غير شائع.

ولكن تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن العدوى لا يمكن أن تنتقل إليك عبر سعال حيوانك الأليف، إلا أنه من المحتمل أن تصاب بالفيروس عبر لمس فراء حيوانٍ، لمسه أو سعل على فرائه شخصٌ مصاب بالفيروس.

وفي جميع الأحوال، يبقى غسل اليدين بالماء والصابون، بانتظام، النصيحة الذهبية للوقاية من الفيروس.