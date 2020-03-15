"كل شيء سيكون على ما يرام".. الحياة في إيطاليا تحت الحَجْر
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

"كل شيء سيكون على ما يرام".. الحياة في إيطاليا تحت الحَجْر

  • 15 مارس/ آذار 2020

صور تونسيون مقيمون في إيطاليا لمدونة بي بي سي ترند شكل الحياة اليومية تحت الحجر الصحي المفروض على كامل البلاد

مواضيع ذات صلة