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في الوقت الذي يحاول فيه العالم يائسا التعامل مع وباء كورونا، يبذل رئيس البرازيل قصارى جهده للتقليل من خطورته.

عانى رئيس البرازيل جايير بولسونارو طويلا لأخذ الموقف على محمل الجد. وخالف نصيحة وزارة الصحة في وقت سابق من مارس/آذار، ولم ينتظر ظهور نتائج الاختبار الثاني حول إصابته بفيروس كورونا المستجد، ترك العزلة الذاتية التي كان فيها للانضمام إلى التجمعات ضد الكونغرس.

خالط الرئيس وصافح أنصاره في مدينة برازيليا، وأرسل رسالة للملايين مفادها أن هذا ليس شيئًا يدعو للقلق.

في خطاب متلفز الأسبوع الماضي، كرر عبارة أصبحت مبتذلة الآن. وقال "إنها مجرد أنفلونزا صغيرة "، ووجه اللوم إلى وسائل الإعلام مرة أخرى عن الهستيريا والذعر بسبب مرض كوفيد-19.

بعد بضعة أيام، أظهر بوضوح أولوياته للاقتصاد بدلا من إجراءات العزل التي يفضلها بقية العالم. كاتي

وقال بولسونارو: "الناس سيموتون، أنا آسف". "لكن لا يمكننا إيقاف مصنع للسيارات بسبب وقوع حوادث مرورية."

وحده من ينكر

يقول بريان وينتر، رئيس تحرير نشرة "الأمريكتين الفصلية": "جايير بولسونارو أصبح وحيدا الآن". "لا ينكر أي زعيم عالمي كبير خطورة هذا (الفيروس) إلى هذا الحد الذي يفعله هو، واعتمادا على كيفية سير الأمور، يمكن لهذا النهج أن يكلف الكثير من الأرواح في البرازيل."

جايير بولسونارو محبط. وصل إلى السلطة العام الماضي، واعدا الشعب باقتصاد أفضل، لكن فيروس كورونا أوقف ذلك.

شواطئ ريو دي جانيرو أصبحت مهجورة وشوارع ساو باولو المزدحمة أضحت فارغة. أغلقت المتاجر والمدارس والأماكن العامة والشركات في العديد من الولايات.

لذا فإن بولسونارو عازم على جعل هذا الوباء قضية سياسية، ويلوم خصومه على محاولتهم تدمير البلاد.

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قواعد الاقتصاد

قبل أيام قليلة، نشر فلافيو، ابن الرئيس والذي يعد سياسيا أيضا، مقطع فيديو مصور.

كانت رسالة الفيديو، الذي كان هناك ادعاءات بأنه أعدته الحكومة البرازيلية، هي أن "البرازيل لا تستطيع التوقف" (ونشر وسم بالبرتغالية يحمل هذا المعنى (# obrasilnãopodeparar): يحتاج الناس إلى مواصلة العمل للحفاظ على أمن البلاد ونمو الاقتصاد.

رفضت الحكومة الإدعاء بانها صاحبة الفيديو، ومنذ ذلك الحين وصفته بأنه "أخبار مزيفة"، لكنه حمل تماما الرسالة التي نشرها بولسونارو.

لدرجة أن قاضيا فدراليا أصدر حكما، يوم السبت، بمنع الحكومة من القيام بحملات ضد إجراءات العزل. وأزالت الحكومة بسرعة كل منشوراتها التي وضعتها من خلال هذا الهاشتاغ (البرازيل لا تستطيع التوقف).

يقول أوليفر ستوينكل، الأستاذ المساعد للعلاقات الدولية في مؤسسة Getulio Vargas في ساو باولو: "من الواضح أنه (الرئيس) يمهد الطريق الآن بعدم إقرار إجراءات العزل والتباعد الاجتماعي المشددة، لأنه يراهن على موقفه الحالي بعد ستة أشهر أو عام من الآن.

"إنها محاولة لتقليل التأثير السلبي الذي ستحدثه الأزمة الاقتصادية حتما على التقييمات التي صدرت من حكومة بولسونارو، ولكنها استراتيجية محفوفة بالمخاطر لأنه من خلال تقليل الأزمة فإنه لا يقود أي تحرك فعلي لكبحها".

قرع الطناجر

لكن رسالة بولسونارو لها صدى لدى مؤيديه. في الأيام القليلة الماضية، خرج الكثيرون في مواكب سيارات في أنحاء البرازيل، وأطلقوا أبواق السيارات لدعم الشركات التي ترفض الإغلاق وتريد أن تظل تمارس أنشطتها التجارية على الرغم من تفشي الفيروس.

تقول لويز أنطونيو سانتانا كالناس،: "عندما تشير إلى أنك قد تصاب بالعدوى إذا خرجت إلى الشارع، فإن الناس تصاب بالذعر".

وأضافت: "إذا كنت ستجبر الناس على الحجر الصحي ولا يوجد أي حلول للأزمة خلال أسبوعين ، فكل ما تفعله هو التسبب في انهيار الاقتصاد."

لكن على الطرف الأخر، تنتقد بالوما فريتاس، مديرة الممتلكات من شركة فورتاليزا، هذه الإجراءات وترفضها. لقد صوتت لصالح بولسونارو لكنها تقول إنه لم يعد يمثلها.

وتضيف: "في كل مرة أستمع إليه أشعر بالرعب". "بدلا من الاتحاد، فهو يهاجم الناس باستمرار. ويعتقد أن البلاد سوف تمر لكن القتلى لا يدرون المال، ولن ينتعش الاقتصاد كما يريد إلا إذا كان يخطط للاهتمام بمشروعات تجارية متخصصة في تنظيم جنازات ضحايا كورونا."

وكان خروج الناس في شرفات منازلهم للدق والعزف على القدور وقرع الطناجر بمثابة الموسيقى التصويرية للكثير من الأمسيات في مدن مثل ساو باولو وريو دي جانيرو مؤخرًا.

وأطلقوا على احتجاجاتهم اسم بانيليسوس "panelaços" ووجهوها ضد رئيس يرونه غير مسؤول. رجل معروف بإنكار العلم. ورجل ينظر إلى دونالد ترامب كمصدر إلهامه.

يقول بريان وينتر: "أتمنى أن يستمع بولسونارو عن كثب إلى ترامب الآن لأنه لو كان كذلك، لكان قد فهم أن ترامب يأخذ هذا الأمر على محمل الجد أكثر مما كان عليه قبل أسبوعين".

على الرغم من ذلك، لا توجد إشارة تذكر على وجود تحول في فكر الرئيس، السياسي الذي دأب على التمرد على المؤسسات. ولكن في أوقات الأزمات هذه، لا يرغب الناس في الاستماع إلى لعبة اللوم. إنهم بحاجة إلى حل - وبسرعة.