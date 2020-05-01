ظهور كيم جونغ أون بعد اختفائه، حسب وسائل اعلام رسمية

قالت وسائل الإعلام الكورية الشمالية الرسمية إنّ كيم جونغ أون ظهر علناً ​​لأول مرة منذ 20 يوماً.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أنّ الزعيم الكوري الشمالي قطع شريط افتتاح مصنع للأسمدة.

وأضافت أنّ الناس في المصنع "انفجروا بهتافات من السعادة" عندما ظهر.

ويأتي ظهوره - وهو أول ظهور له منذ اجتماع المكتب السياسي لحزب العمال في 11 أبريل/نيسان - وسط تكهنات عالمية حول صحته.

ولم يتسنّ تأكيد أحدث التقارير من وسائل الإعلام الحكومية ولم يتمّ تقديم أي صور.

وزادت التكهنات حول صحة كيم يوم الأربعاء الماضي، عندما قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنّ المسؤولين في البلاد "لم يروا" كيم مؤخراً.

وقالت كوريا الجنوبية إنّ التقارير التي تفيد بأنّ كيم مريض بشكل خطير غير صحيحة.