مصدر الصورة Khaleej Times

اندلع حريق في ناطحة سحاب في مدينة الشارقة، إحدى أكبر المدن في دولة الإمارات، متسببا في سقوط أجزاء من البناية على سيارات في شوارع حولها.

وأفاد صحفي محلي بأن العشرات من رجال الإطفاء عملوا على إخماد الحريق في برج أبكو، باستخدام أكثر من 10 سيارات إطفاء وطائرات بدون طيار.

وأضاف أنهم يحاولون الآن تبريد المبنى المكون من 48 طابقاً.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو السبب المحتمل للحريق.

وتمّ استدعاء خدمات الطوارئ إلى الموقع حوالى الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (الخامسة عصرا بتوقيت غرينتش).

وأخلت السلطات خمس بنايات مجاورة على الأقل، أثناء عمل خدمة الإطفاء في مكان الحادث، وفق ما ذكرت صحيفة "خليج تايمز" ومقرها دبي.