الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020

سجال بين ترامب وبايدن بشأن العنف في شوارع أمريكا

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي، جو بايدن، يتبادلان إلقاء اللوم بشأن العنف الذي اندلع في احتجاجات مدينة بورتلاند في ولاية أوريغون.