الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020

سجال بين ترامب وبايدن بشأن العنف في شوارع أمريكا

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي، جو بايدن، يتبادلان إلقاء اللوم بشأن العنف الذي اندلع في احتجاجات مدينة بورتلاند في ولاية أوريغون.

  • 31 أغسطس/ آب 2020

الاستخبارات الأمريكية توقف جلسات إحاطة الكونغرس "خشية التسريب"

ترامب يقول إن مدير مكتب الاستخبارات الوطنية "سئم" من تسريب المعلومات ويريد إجراء الإحاطة بشكل مختلف لأن لديه مسربين في اللجنة.

  • 30 أغسطس/ آب 2020

شقيقة ترامب في تسجيلات سرية: شخص لا مبدأ له، زائف وكاذب

  • 23 أغسطس/ آب 2020

ترامب يقبل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة

  • 28 أغسطس/ آب 2020

جو بايدن مرشح الديمقراطيين رسميا للرئاسة لإنهاء "فوضى" ترامب

  • 19 أغسطس/ آب 2020

عائلة أمريكية بارزة تجسد الانقسام السياسي في الولايات المتحدة قبل انتخابات الرئاسة

  • 25 أغسطس/ آب 2020

ترامب الإبن "ملكي أكثر من الملك"

  • 26 أغسطس/ آب 2020

المؤتمر الديمقراطي: أوباما ينتقد "تلفزيون الواقع" الذي يقوم به ترامب

  • 20 أغسطس/ آب 2020

اتصالات حملة ترامب مع روسيا كانت "تهديدا خطيرا"

  • 19 أغسطس/ آب 2020

كاني ويست: فوزي بالرئاسة سيكون تعييناً من الله واللقاحات تتسبب في "شلل" الأطفال

  • 9 يوليو/ تموز 2020

ترامب يدعو إلى تأجيل موعد انتخابات الرئاسة "خشية التزوير"

  • 30 يوليو/ تموز 2020

في أول فعالية انتخابية مشتركة: بايدن وهاريس يشنان هجوما شرسا على ترامب

  • 13 أغسطس/ آب 2020

ميشيل أوباما تنتقد ترامب وتدعو لانتخاب بايدن

  • 18 أغسطس/ آب 2020

ترامب يؤجج نظرية تشكك في ميلاد هاريس بالولايات المتحدة

  • 14 أغسطس/ آب 2020

الصين وروسيا وإيران "يحاولون التأثير" على نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية

  • 8 أغسطس/ آب 2020

انتخابات الرئاسة الأمريكية: خدمة البريد تحذر من تأخير يهدد التصويت عبرها

  • 15 أغسطس/ آب 2020

جمهوريون لترامب: لا يمكنك تأجيل الانتخابات الرئاسية

  • 31 يوليو/ تموز 2020

بايدن يختار كامالا هاريس نائبة له في سباق الرئاسة الأمريكية

  • 12 أغسطس/ آب 2020

ترامب يعرقل تمويل التصويت بالبريد قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية

  • 13 أغسطس/ آب 2020

ترامب يستبدل مدير حملته الانتخابية فما السبب؟

  • 16 يوليو/ تموز 2020

حظر التغطية الإعلامية لجلسة ترشيح الجمهوريين لترامب

  • 2 أغسطس/ آب 2020

فرقة رولينغ ستونز تهدد بإجراء قانوني ضد ترامب بسبب استخدام أغنياتها

  • 28 يونيو/ حزيران 2020

ترامب: بايدن سوف يؤذي الإنجيل والرب

  • 7 أغسطس/ آب 2020

بايدن يهاجم ترامب بسبب ذكر اسم جورج فلويد

  • 5 يونيو/ حزيران 2020

ساندرز ينسحب من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية لصالح بايدن

  • 9 أبريل/ نيسان 2020

حملة ترامب تنكر تأثير المراهقين على تدني الإقبال على تجمع انتخابي

  • 22 يونيو/ حزيران 2020

بايدن يسحق ساندرز في الانتخابات التمهيدية في فلوريدا وإلينوي وأريزونا

  • 18 مارس/ آذار 2020

الانتخابات الأمريكية 2020: تغيير مكان انعقاد المناظرة الأولى بين ترامب وبايدن خوفا من كورونا

  • 28 يوليو/ تموز 2020

14 ولاية أمريكية تنتخب مرشح الحزب الديمقراطي

  • 3 مارس/ آذار 2020

الانتخابات الأمريكية 2020: الديمقراطيون يطالبون بالتحقيق في هيئة البريد

  • 8 أغسطس/ آب 2020

بعد إنفاق 500 مليون دولار، بلومبيرغ ينسحب من سباق الترشح للرئاسة الأمريكية

  • 4 مارس/ آذار 2020

لماذا يقاضي نجم الروك نيل يونغ حملة ترامب الانتخابية؟

  • 5 أغسطس/ آب 2020

"رجل عصابات عنصري"، ماذا قال أيضا محامي ترامب السابق عن موكله؟

  • 7 سبتمبر/ أيلول 2020

ترامب: الطريقة الوحيدة لانتزاع الانتخابات منا هي التزوير

  • 25 أغسطس/ آب 2020

بايدن يتعهد بإنهاء "ظلام حكم ترامب"

  • 21 أغسطس/ آب 2020