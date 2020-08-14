الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020
سجال بين ترامب وبايدن بشأن العنف في شوارع أمريكا
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي، جو بايدن، يتبادلان إلقاء اللوم بشأن العنف الذي اندلع في احتجاجات مدينة بورتلاند في ولاية أوريغون.
- 31 أغسطس/ آب 2020
الاستخبارات الأمريكية توقف جلسات إحاطة الكونغرس "خشية التسريب"
ترامب يقول إن مدير مكتب الاستخبارات الوطنية "سئم" من تسريب المعلومات ويريد إجراء الإحاطة بشكل مختلف لأن لديه مسربين في اللجنة.
- 30 أغسطس/ آب 2020
شقيقة ترامب في تسجيلات سرية: شخص لا مبدأ له، زائف وكاذب
- 23 أغسطس/ آب 2020
ترامب يقبل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة
- 28 أغسطس/ آب 2020
جو بايدن مرشح الديمقراطيين رسميا للرئاسة لإنهاء "فوضى" ترامب
- 19 أغسطس/ آب 2020
ترامب الإبن "ملكي أكثر من الملك"
- 26 أغسطس/ آب 2020
المؤتمر الديمقراطي: أوباما ينتقد "تلفزيون الواقع" الذي يقوم به ترامب
- 20 أغسطس/ آب 2020
اتصالات حملة ترامب مع روسيا كانت "تهديدا خطيرا"
- 19 أغسطس/ آب 2020
ترامب يدعو إلى تأجيل موعد انتخابات الرئاسة "خشية التزوير"
- 30 يوليو/ تموز 2020
في أول فعالية انتخابية مشتركة: بايدن وهاريس يشنان هجوما شرسا على ترامب
- 13 أغسطس/ آب 2020
ميشيل أوباما تنتقد ترامب وتدعو لانتخاب بايدن
- 18 أغسطس/ آب 2020
ترامب يؤجج نظرية تشكك في ميلاد هاريس بالولايات المتحدة
- 14 أغسطس/ آب 2020
انتخابات الرئاسة الأمريكية: خدمة البريد تحذر من تأخير يهدد التصويت عبرها
- 15 أغسطس/ آب 2020
جمهوريون لترامب: لا يمكنك تأجيل الانتخابات الرئاسية
- 31 يوليو/ تموز 2020
بايدن يختار كامالا هاريس نائبة له في سباق الرئاسة الأمريكية
- 12 أغسطس/ آب 2020
ترامب يعرقل تمويل التصويت بالبريد قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية
- 13 أغسطس/ آب 2020
ترامب يستبدل مدير حملته الانتخابية فما السبب؟
- 16 يوليو/ تموز 2020
حظر التغطية الإعلامية لجلسة ترشيح الجمهوريين لترامب
- 2 أغسطس/ آب 2020
فرقة رولينغ ستونز تهدد بإجراء قانوني ضد ترامب بسبب استخدام أغنياتها
- 28 يونيو/ حزيران 2020
ترامب: بايدن سوف يؤذي الإنجيل والرب
- 7 أغسطس/ آب 2020
بايدن يهاجم ترامب بسبب ذكر اسم جورج فلويد
- 5 يونيو/ حزيران 2020
ساندرز ينسحب من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية لصالح بايدن
- 9 أبريل/ نيسان 2020
حملة ترامب تنكر تأثير المراهقين على تدني الإقبال على تجمع انتخابي
- 22 يونيو/ حزيران 2020
بايدن يسحق ساندرز في الانتخابات التمهيدية في فلوريدا وإلينوي وأريزونا
- 18 مارس/ آذار 2020
14 ولاية أمريكية تنتخب مرشح الحزب الديمقراطي
- 3 مارس/ آذار 2020
لماذا يقاضي نجم الروك نيل يونغ حملة ترامب الانتخابية؟
- 5 أغسطس/ آب 2020
"رجل عصابات عنصري"، ماذا قال أيضا محامي ترامب السابق عن موكله؟
- 7 سبتمبر/ أيلول 2020
ترامب: الطريقة الوحيدة لانتزاع الانتخابات منا هي التزوير
- 25 أغسطس/ آب 2020
بايدن يتعهد بإنهاء "ظلام حكم ترامب"
- 21 أغسطس/ آب 2020