الحبيب المالكي: تعقيب الحكومة على عدم استجابتها لمقترحات القوانين تبريري وليس مقنعاً

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الحبيب المالكي: تعقيب الحكومة على عدم استجابتها لمقترحات القوانين تبريري وليس مقنعاً

أعرب رئيس مجلس النوب المغربي الحبيب المالكي عن أسفه لعدم استجابة الحكومة الحالية لعدد مهم ومتزايد من مقترحات القوانين. وأشار المالكي إلى وجود تصوّرٍ سائد ينبغي أن يتغير يرى أن التشريع من اختصاص الحكومة. واعتبر المالكي تعقيب الحكومة على عدم استجابتها لمقترحات المجلس بكونه موقفاً تبريرياً أكثر من كونه مقنعاً للمؤسسة التشريعية.

وفيما يتعلق بموقف المغرب من الأزمة الليبية ،قال المالكي إنّ بلاده اتخذت مواقف ثابته منذ البداية تمثلت في أن يكون الحل من قبل الليبيين، وأن يكون حلا سياسياً وليس عسكرياً وأن يحترم وحدة التراب الليبي.

ورفض المالكي أن يكون اتفاق الصخيرات قد تم تجاوزه، رغم تأكيده بأن بلاده لا تتشبث بأي اتفاق وأنها تساند كل مبادرة تقوم على الثوابت التي اتخذتها لحل الأزمة الليبية