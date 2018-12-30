تطبيع العلاقات بين اسرائيل ودول عربية
الأخبار الرئيسية
في التلغراف: "على بايدن التعامل بحزم مع إيران لضمان التطبيع بين السعودية وإسرائيل"
ناقشت الصحف البريطانية سبل منع تحول الأمراض المحلية إلى أوبئة عالمية في المستقبل، بالإضافة إلى تصريحات وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو حول كيفية ضمان تطبيع السعودية لعلاقاتها مع إسرائيل.
وزير خارجية إسرائيل في زيارة تاريخية للبحرين
وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، في أول زيارة على هذا المستوى للبحرين، ونشطاء من المعارضة البحرينية يدعون للاحتجاج على الزيارة.
من يقف خلف "دعوة التطبيع" في مؤتمر عُقد في كردستان العراق؟
مؤتمر السلام والاسترداد الذي عقد في كردستان العراق مؤخرا، فجر انتقادات عارمة من كتاب صحفيين في عدد من الصحف العربية بسبب "دعوة للتطبيع مع إسرائيل"، كما أن القضاء العراقي أصدر مذكرة توقيف بحق عدد من المشاركين في هذا المؤتمر.
من المستفيد الأكبر من اتفاقية التطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين؟
يرى مراقبون أن إسرائيل كانت الرابح الأكبر ، فما استطاعت فعله في سنة واحدة مع كل من أبو ظبي والمنامة لم تتمكن من فعله مع القاهرة وعمان،
دعوات للتطبيع مع إسرائيل تثير جدلا في العراق
تصدر موضوع تطبيع العلاقات مع إسرائيل اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، بعد مؤتمر عُقد في كردستان، دعت فيه شخصيات عراقية وشيوخ عشائر إلى التطبيع بين العراق وإسرائيل.
إسرائيل تنضم إلى الاتحاد الأفريقي بصفة مراقب
إسرائيل تنضم من جديد إلى الاتحاد الأفريقي كدولة بصفة مراقب، بحسب بيان للخارجية الإسرائيلية.
من هو أمير حايك أول سفير دائم لإسرائيل لدى الإمارات؟
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد يقول "أمير حايك لديه ثروة من الخبرة والمعرفة في مجالات الاقتصاد والسياحة، وهو الشخص المناسب لإضفاء الطابع المؤسسي على الجسر الذي يربط بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".
فيديو, هل المغرب هو الرابح الوحيد من التطبيع؟, المدة 2,07
في أول زيارة من نوعها منذ تحرك البلدين نحو التطبيع العام الماضي، يزور وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد المغرب الأربعاء.
فيديو, لحظة افتتاح الإمارات سفارتها في إسرائيل, المدة 0,33
افتحت الإمارات سفارتها في إسرائيل، في أحدث خطوة تطبيع بموجب اتفاق توسطت فيه واشنطن العام الماضي.
ملك الأردن ورئيس وزراء إسرائيل "التقيا سرا لبحث فتح صفحة جديدة"
اللقاء، الذي هو الأول من نوعه بعد سنوات من التوتر، عقد الأسبوع الماضي في الأردن، وفقا لتقارير
ما هي تداعيات انضمام إسرائيل للاتحاد الأفريقي بصفة مراقب؟
يرى البعض أن هذا الوضع الجديد لإسرائيل داخل المنظمة الأفريقية قد يضر بموقف التكتل الأفريقي في دعم القضايا العربية بشكل عام، والقضية الفلسطينية بشكل خاص، بينما يقلل آخرون من هذا التأثير.
ما أسباب هزيمة حزب العدالة والتنمية في انتخابات المغرب؟
الهزيمة القاسية التي مني بها حزب العدالة والتنمية في المغرب، لا تزال محل اهتمام صحف عربية تتساءل عن أسباب هذه الهزيمة.
الإمارات تفتتح سفارتها رسمياً في مبنى بورصة تل أبيب
افتتحت الإمارات مقر سفارتها في إسرائيل، في أحدث خطوة تطبيع بين الجانبين، بعد افتتاح سفارة تل أبيب في أبو ظبي الشهر الماضي.
مدونون بعد اتفاق المغرب وإسرائيل: 'هل أصبحت الصحراء مقابل القدس؟'
يطرح الاتفاق الأخير بين المغرب وإسرائيل العديد من نقاط الاستفهام، خاصة أنه جاء بعد أسابيع من تصريحات أدلى بها مسؤولون مغاربة تؤكد رفضهم للتطبيع مع إسرائيل. فما الجديد في هذا الاتفاق وكيف يختلف عن غيره؟
ما هي رابطة المجتمعات اليهودية الخليجية؟
تم الإعلان مؤخراً عن تشكيل رابطة المجتمعات اليهودية الخليجية والتي تهتم بشؤون وأمور الجاليات اليهودية في الدول الخليجية الست. فما هي وما مهامها؟
الإمارات تؤسس صندوقا للاستثمار في إسرائيل بقيمة 10 مليار دولار
الصندوق سيركز على الاستثمارات الاستراتيجية وعلى رأسها قطاعات الطاقة والفضاء والصحة والتقنية الزراعية.
كيف يدفع التنافس بين السعودية والإمارات أسعار النفط إلى ارتفاع قياسي؟
خلاف نادر بين السعودية والإمارات حول حصص إنتاج النفط يدفع أسعار الذهب الأسود إلى أعلى ارتفاع في ست سنوات ويهدد استقرار تحالف أوبك بلس للدول المصدرة النفط.
دونالد ترامب: ما الإرث الذي تركه في الشرق الأوسط؟
غادر دونالد ترامب البيت الأبيض لكن إدارته تركت إرثاً كبيراً ومثيراً للجدل في الشرق الأوسط وسيكون لذلك تأثير كبير على مستقبل المنطقة.
هل تقضي"الانتفاضة" الحالية على خطط تطبيع العرب مع إسرائيل؟ - صحف عربية
المواجهات الجارية في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة على خلفية أحداث العنف التي جرت في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية واقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى وقيام فصائل فلسطينية في غزة بقصف بلدات إسرائيلية بالصواريخ وقصف إسرائيل أهدافا في غزة بالطائرات، تحظى باهتمام صحف عربية وتناقش مستقبل "مشاريع التطبيع" مع إسرائيل.
إسرائيل تعلن عن "حفل توقيع" للتطبيع مع السودان في واشنطن
إسرائيل تعلن عن حفل لتوقيع اتفاق تطبيع مع السودان في العاصمة الأمريكية واشنطن في غضون ثلاثة أشهر، وفقا لوزير الاستخبارات الإسرائيلية إيلي كوهين.
بالأحذية والشتائم... فلسطينيون "يطردون" مدونا سعوديا من المسجد الأقصى
مواقع التواصل الاجتماعي تضج بمقطع لتعامل فلسطينيين مع ما قيل إنه أحد المشاركين في وفد إعلامي إلى إسرائيل يضم صحفيين من السعودية والعراق والأردن
الإمارات "واثقة" من حصولها على طائرات "إف-35" من إدارة بايدن
سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، يقول إنه واثق من أن صفقة بيع طائرات طراز "إف -35 " الأمريكية لبلاده ستستمر رغم مراجعة إدارة بايدن لبعض مبيعات الأسلحة وتعليق صفقات مؤقتا لحلفاء لواشنطن.
تل أبيب تحتج على وزيرة أردنية داست العلم الإسرائيلي
غضب إسرائيلي بعد انتشار صورة لوزيرة الإعلام الأردنية، جمانة غنيمات وهي تدوس على العلم الإسرائيلي أثناء زيارتها لمقر النقابات بالعاصمة عمان.
مدون سعودي، طرد سابقا من المسجد الأقصى، يغني لإسرائيل
منذ إعلان اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل كثرت التقارير الإعلامية التي ترجح اقتراب انضمام السعودية لقطار التطبيع، في ظل الظهور المتكرر لمدونين سعوديين يدعمون مبدأ التطبيع. فهل هي خطوات فردية أو محاولات من أجل جس نبض الشارع السعودي بشأن هذه المسألة؟
على إسرائيل أن تأخذ في الاعتبار أن الرأي العام ينقلب ضدها - في الغارديان
بعد مرور أكثر من 24 ساعة على اتفاق وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين في غزة، لايزال موضوع القتال وأثاره ومخلفاته على جانبي الصراع وتأثيره على الرأي العالمي يتصدر عناوين الصحف البريطانية.
نتنياهو: نحن نغير خريطة الشرق الأوسط
نتنياهو قال إنه سيكون هناك المزيد من الدول التي ستطبع علاقاتها مع إسرائيل.
إسرائيل والبحرين تدشنان علاقاتهما الدبلوماسية الرسمية
وفد إسرائيلي يزور المنامة لتدشين العلاقات الرسمية بين البلدين بحضور مبعوث أمريكي.
توقيع 4 اتفاقيات في أول زيارة رسمية لوفد إماراتي إلى إسرائيل
وفد إمارتي يصل إلى إسرائيل في أول زيارة رسمية منذ توقيع البلدين على تطبيع العلاقات بينهما في تحول تاريخي في منطقة الخليج، والتوقيع على اتفاقيات من بينها إعفاء مواطني الدولتين من تأشيرات السفر.
النفط الإماراتي إلى الأسواق الأوروبية عبر إسرائيل
النفط الإماراتي سيبدأ بالتدفق إلى ميناء عسقلان في إسرائيل ومنه الى الأسواق الأوروبية بداية العام المقبل بموجب اتفاقية بين البلدين بهذا الشأن. فماذا نعرف عن هذه الاتفاقية وما تأثيرها على مصر؟
محادثات بين لبنان وإسرائيل بشأن الحدود البحرية
الجولة الأولى من المحادثات عقدت في مقر قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الناقورة، بالقرب من الحدود اللبنانية مع إسرائيل.
هل يتم توظيف علماء الدين العرب في تسويق التطبيع شعبيا؟
من السعودية للإمارات نشاط لعلماء الدين الرسميين في الترويج للتطبيع مع إسرائيل وتساؤلات حول مدى استقلالية المؤسسة الدينية العربية
الإمارات "تمنع" الأديبة ظبية خميس من مغادرة البلد "بسبب معارضة التطبيع"
الكاتبة والشاعرة الإماراتية ظبية خميس تقول إن سلطات بلدها منعتها من السفر إلى الخارج بسبب موقفها الرافض لتطبيع العلاقات مع إسرائيل على ما يبدو.
تهنئة برأس "السنة العبرية" تجدد التكهنات حول موقف السعودية من التطبيع
صحيفة "عرب نيوز" السعودية تستبدل غلافها على موقع تويتر بآخر يتضمن عبارات باللغة العبرية ما أثار إعجاب وزارة الخارجية الإسرائيلية وجدد النقاش حول موقف المملكة من التطبيع. فما القصة؟
البحرين: اتفاق التطبيع مع إسرائيل قرار استراتيجي لحماية بلادنا
الإمارات والبحرين يوقعان اتفاقا تاريخيا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في البيت الأبيض، والفلسطينيون متخوفون على مصير قضيتهم بعد هذا التحول الاستراتيجي الكبير.
ترامب يحتفل بـ"فجر شرق أوسط جديد" بعد توقيع الإمارات والبحرين اتفاق التطبيع مع إسرائيل
الرئيس الأمريكي يأمل أن تحذو دول عربية أخرى حذو الإمارات والبحرين، لكن الفلسطينيين يحثون الدول العربية الأخرى على عدم القيام بذلك، طالما بقي صراعهم مع إسرائيل دون حل.
خمسة أسباب توضح أهمية تطبيع علاقات إسرائيل مع الإمارات والبحرين
يمثّل "اتفاق أبراهام" تحولاً مهماً في ميزان القوى في الشرق الأوسط ويتم تقديمه من قبل ترامب على أنه انقلاب كبير في السياسة الخارجية.
المعارضة البحرينية ترفض التطبيع مع إسرائيل وعُمان ترحب به
حزب الوفاق الممنوع في البحرين يعلن معارضته لاتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل وينشر بيانا للمرجع الشيعي البحريني المقيم في إيران، عيسى قاسم، يصف فيه الاتفاق بأنه مخالف لإرادة الشعب.
البيت الأبيض يستضيف حفل توقيع اتفاقي الإمارات والبحرين مع إسرائيل
من المنتظر أن يحضر الحفل، الذي يقام في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزيرا خارجية الإمارات والبحرين.
ما هي دوافع البحرين لإبرام اتفاق سلام مع إسرائيل؟
بعد الإمارات: الإعلان عن اتفاق سلام بين البحرين وإسرائيل فما هي دوافع البحرين لتوقيع الاتفاق في هذا التوقيت؟
الجامعة العربية تدين "التدخلات" التركية وسط عدم توافق بشأن التطبيع مع إسرائيل
الجامعة العربية تدين "التدخلات" التركية في شؤون العديد من الدول العربية، واجتماع وزراء الخارجية العرب لم يصل لتوافق بشأن مشروع قرار فلسطيني حول التطبيع الإماراتي الإسرائيلي.
توقيع اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل منتصف سبتمبر
هذه أول اتفاقية تطبيع بين دولة خليجية وإسرائيل، والثالثة مع دولة عربية، بعد اتفاقية السلام مع مصر في عام 1979، ومع الأردن في 1994.
ترامب يعلن "اتفاق سلام" بين إسرائيل والبحرين
الرئيس الأمريكي يعتبر الاتفاق "إنجازا تاريخيا لإرساء المزيد من السلام في الشرق الأوسط"، والفلسطينيون يرون فيه "ضررا بالغا بحقوقهم الثابتة والتحرك العربي المشترك".
اتفاق إسرائيلي إماراتي على التعاون في مجال الخدمات المالية
إسرائيل والإمارات تتفقان الثلاثاء على تشكيل لجنة مشتركة للتعاون في مجال الخدمات المالية، بهدف تنمية الاستثمار بين البلدين، بحسب ما ذكره بيان إسرائيلي.
وصول أولى الرحلات الجوية المباشرة من إسرائيل إلى الإمارات
إحدى طائرات شركة إل عال الإسرائيلية تصل إلى الإمارات بعد رحلة استغرقت ثلاث ساعات، وقد سُمح للطائرة الإسرائيلية بعبور المجال الجوي السعودي أيضا، وهو ما كان محظورا في السابق.
تغريدة للأمير الأردني علي بن الحسين تنتقد التطبيع تثير جدلا
أثارت تغريدة للأمير علي بن الحسين، ابن الملك حسين وشقيق العاهل الأردني، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل، إذ شارك فيها مقالا ينتقد العلاقات الإماراتية الإسرائيلية.
كل ما تريد معرفته عن ترشيح الرئيس ترامب لجائزة نوبل للسلام
بعد ترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجائزة نوبل للسلام، تعرَّف على كيفية الترشح لهذه الجائزة، ومن حصل عليها من الرؤساء الأمريكيين قبل ذلك.
الإمارات تلغي قانون مقاطعة إسرائيل
وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أوضحت أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والدبلوماسي مع إسرائيل.
هل يخضع السودان لـ "ضغط" أمريكي لقبول التطبيع مع إسرائيل؟
ما أثير عن رفض الحكومة السودانية التطبيع مع إسرائيل مقابل رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب يشغل اهتمام صحف عربية. ويتساءل البعض عن قيمة ورقة التطبيع التي "تلعب بها" واشنطن بالنسبة للسودان الذي يرى بعض كتّابه ضرورة أن يرفع سقف مطالبه إزاء خطوة التطبيع.
تركيا تبحث إغلاق سفارتها في الإمارات
الإعلان عن إقامة علاقات رسمية بين الإمارات وإسرائيل يثير غضب تركيا وإيران، وسط ترحيب من جانب دول عربية وغربية كبرى تأمل في أن تعزز هذه الخطوة فرص تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
بومبيو "يأمل أن تقيم دول عربية أخرى علاقات مع إسرائيل في المستقبل القريب"
وزير الخارجية الأمريكي يقول بعد لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي، إن الاعتراف بدولة إسرائيل "لن يؤدي فقط إلى زيادة الاستقرار في الشرق الأوسط، بل سيؤدي إلى تحسين حياة الشعوب أيضا".
الرئيس الإسرائيلي يدعو محمد بن زايد إلى زيارة القدس
الرئيس الإسرائيلي، روفين ريفلين، يدعو ولي عهد دولة الإمارات، محمد بن زايد، إلى زيارة إسرائيل، في أعقاب إعلان اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين.
مجلس التعاون الخليجي: التهديدات الإيرانية للإمارات لها تداعيات خطيرة
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يستنكر "تهديدات" مسؤولين إيرانيين تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة إثر اتفاقها على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل "لا يستهدف إيران"
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، يقول إن الاتفاق الذي توصلت إليه الإمارات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل "قرار سيادي" وليس موجها إلى إيران.
اتفاق تجاري بين شركة إماراتية ومجموعة إسرائيلية بشأن أبحاث "كورونا"
ينظر إلى الاتفاق التجاري بين مجموعة تيرا الإسرائيلية والشركة الإماراتية أيبكس على أنه خطوة أولى لتعزيز التجارة والاقتصاد والشراكات التجارية الفعالة بين البلدين.
نهج إيران مع الإمارات "سيتغير" بعد اتفاقية التطبيع مع إسرائيل
رئيس هيئة الأركان الإيرانية محمد باقري يصف الاتفاقية بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل لتطبيع العلاقات بينهما بأنها "كارثة كبرى".
فنانون وأدباء عرب يقاطعون جوائز الإمارات بعد تطبيع علاقاتها مع إسرائيل
فنانون عرب الجوائز الأدبية والثقافية التي تنظم في الإمارات العربية المتحدة بسبب نيتها تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
هل يؤدي اتفاق الإمارات وإسرائيل إلى "تصفية القضية الفلسطينية"؟
اهتمام متواصل في صحف ومواقع إخبارية عربية بالإعلان عن اتفاق بين إسرائيل والإمارات على إقامة علاقات رسمية بينهما.
الإمارات: قرار التطبيع ضروري لمنع إسرائيل من ضم أجزاء من الضفة الغربية
الوزير الإماراتي أنور قرقاش يدافع عن قرار بلاده تطبيع العلاقات مع إسرائيل، قائلا إنه كان ضروريا لمنع الإسرائيليين من فرض السيادة على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
اتفاق "تاريخي" لإقامة علاقات رسمية بين الإمارات وإسرائيل
الاتفاق يقضي بأن تعلق إسرائيل خططها لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة.
#كويتيون_ضد_التطبيع رفضا لإقامة علاقات رسمية مع إسرائيل
انتقادات في الكويت بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل إسرائيل والإمارات إلى اتفاق لإقامة علاقات رسمية بينهما.
زيارة مدونين عرب لإسرائيل "تطبيع شعبي" أم "خيانة فردية"؟
زيارة وفد من المدونين العرب إلى إسرائيل مؤخرا تفتح مجددا باب الجدل حول التطبيع مع إسرائيل في ظل رفض معظم الشعوب العربية لهذا الأمر.
فيديو, ما حقيقة سحب الجنسية السعودية من أحد دعاة التطبيع مع إسرائيل؟, المدة 4,22
بعد آرائه المؤيدة للتطبيع مع إسرائيل، مزاعم حول سحب الجنسية السعودية من الكاتب والمحلل السياسي عبد الحميد الغبين.
هل أصبح التطبيع مع إسرائيل "وباءً" يجتاح المنطقة العربية؟
صحف عربية ترصد زيادة في وتيرة التطبيع بين عدد من الدول العربية وإسرائيل. ويقارن البعض بين موجة التطبيع ووباء كورونا، مع المطالبة بالتصدي له قبل أن يتجذر، في حين يرى فريق آخر أن التطبيع بات "أمرا واقعا" لا يمكن إنكاره.
"ثقافة التطبيع مع إسرائيل" في مسلسلات قناة إم بي سي
صحف ومواقع عربية تتهم مسلسلات تعرضها قناة إم بي سي السعودية بالترويج لثقافة التطبيع مع إسرائيل في منطقة الخليج.
اللقاء بين البرهان ونتنياهو "مر عبر الإمارات"
لقاء رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو برئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان كان بمعرفة المسؤولين السعوديين والمصريين وبترتيب إماراتي حسب وسائل الإعلام.
التطبيع بين السودان وإسرائيل بين "المصلحة" و"الخيانة"
صحف عربية تعلق على التطبيع بين إسرائيل والسودان، بين من يرى استفادة لإسرائيل من تعزيز حضورها في أفريقيا، ومن يتحدث عن "وهم" المصلحة السودانية من التطبيع مع إسرائيل.
اجتماع طارئ لمجلس وزراء السودان لمناقشة لقاء البرهان مع نتنياهو
وزير الثقافة والإعلام في السودان يقول إنه "لم يتم التشاور" مع مجلس الوزراء قبل لقاء رئيس مجلس السيادة، عبدالفتاح البرهان، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في أوغندا.
نتنياهو لبي بي سي: التطبيع العربي مع إسرائيل في تزايد
في مقابلة حصرية مع بي بي سي عربي، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يقول إن بلاده تدافع عن دول في المنطقة ضد "العدوان الإيراني المستمر"، ويشير إلى زيادة في التطبيع العربي مع بلاده.
استقبال يهود في السعودية: "خطوة نحو التطبيع العلني أم حركة فردية"؟
الخارجية الإسرائيلية تحتفي باستضافة يهود في الرياض، فيما أثار الخبر غضبا على منصات التواصل الاجتماعي السعودية والعربية.
تحليلات ومواضيع مفصلة
هل يمكن شطب السودان من قائمة الإرهاب دون تطبيع مع إسرائيل؟
حوار عبد الله الحمدوك رئيس وزراء السودان مع صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية يعيد الجدل بشأن الربط بين رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب والتطبيع مع اسرائيل
هل موافقة السودان على التطبيع "إذعان" لإسرائيل أم "خروج" من العزلة؟
صحف عربية تناقش الإعلان عن تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل، الذي جاء بعد أسابيع من خطوة مماثلة من الإمارات والبحرين.
مع توالي التطبيع: ماهي الخيارات المتبقية للفلسطينيين؟
مع التوقيع على اتفاقي التطيبيع بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين وحديث مراقبين عن تغير في موقف الجامعة العربية ماهي الخيارات المتبقية للفلسطينيين؟
هل حقا دعا حمد المزروعي إلى تعويض إسرائيل عن يهود خيبر؟
غضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحات نسبت للإعلامي الإماراتي حمد المزروعي، فما صحتها؟
اتفاق إسرائيل والإمارات "صفقة تجارية لا علاقة لها بالسلام"
الصحف البريطانية الصادرة الخميس تناولت في مقالاتها وتقاريرها التحليلية خلفية اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات، وتهريب المهاجرين إلى بريطانيا، وتحول منظمة الصحة العالمية إلى كبش فداء في أزمة فيروس كورونا.
لماذا يسعى ترامب إلى عقد صداقة بين السودان وإسرائيل؟
يعاني السودان أوضاعا بالغة الصعوبة، وترى إدارة ترامب وحكومة إسرائيل فرصة سانحة في تلك الأوضاع لإقناع السودان بالتطبيع مع إسرائيل.
ماذا نعرف عن المحادثات بين لبنان وإسرائيل؟
بعد اختتام الاجتماع الأول من المحادثات بين لبنان وإسرائيل على ترسيم الحدود البحرية، ما الذي نعرفه عن هذه المحادثات التي تتم بين بلدين هما رسمياً في حالة حرب؟
هل تطبيع الإمارات والبحرين مع إسرائيل "خيانة مجانية" أم "فرصة" للتعايش والتنمية؟
اتفاق التطبيع الإسرائيلي مع الإمارات والبحرين برعاية الولايات المتحدة الأمريكية لا يزال يشغل العديد من الصحف العربية، وبينما يرى كتّاب أنه "صفحة جديدة" للتعايش السلمي في المنطقة، يصفه البعض بأنه "خيانة مجانية".
اليهود في الإمارات من العيش في الظل إلى مرحلة الانفتاح
عدد افراد الجالية اليهودية في الإمارات نحو ألفي شخص قدموا من مختلف انحاء العالم خلال الأعوام القليلة الماضية. فكيف تنظر الجالية الى اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل وكيف ستتغير حياة افرادها.
"سلام دون حرب" اتفاق التطبيع بين الشجب والترحيب والسخرية
لم يكن إعلان التطبيع بين البحرين وإسرائيل قرارا مفاجئا بل خطوة متوقعة جاءت بعد أقل من شهر من إبرام قرار مماثل بين إسرائيل والإمارات. ويرى مراقبون أن التقارب بين البلدين مر بسنوات من السرية، وظهر للعلن عام 2017 عندما سمح لوفد إسرائيلي بالمشاركة في مسابقة للاتحاد الدولي لكرة القدم في المنامة.
هل تحاول السعودية "شراء" رضاء ترامب عبر تصريحات بندر بن سلطان؟
تصريحات الأمير بندر بن سلطان عن القضية الفلسطينية وقياداتها لا تزال تحظى باهتمام كتاب صحف عربية؛ بين من يرى أن الأمير السعودي يحاول "استرضاء" أمريكا، ومَن يدافع عن مواقف بندر الدبلوماسية لصالح القضية الفلسطينية على مدى اثنين وعشرين عاما قضاها سفيرا لبلاده في واشنطن.
هل "السلام الخليجي" هو الحل السحري للصراع العربي-الإسرائيلي؟
صحف عربية تناقش جدوى وآثار التطبيع الخليجي مع إسرائيل فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
هل تمثل خطبة عبد الرحمن السديس "دعوة" للتطبيع مع إسرائيل؟
خطبة إمام الحر م المكي عبد الرحمن السديس، التي تحدث فيها عن علاقة النبي محمد باليهود، تحظى باهتمام صحف عربية، وكتاب عرب يتحدثون عما إذا كانت مرتبطة بتوجهات السعودية أو دول عربية أخرى نحو التطبيع مع إسرائيل.
هل يقود "محور التطبيع" مع إسرائيل عربة الجامعة العربية؟
عدم توافق وزراء الخارجية العرب بشأن إدانة اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل يحتل جانبا من اهتمام صحف عربية بين من يرى في ذلك قيادة لـ "محور تطبيع" عربي بغطاء أمريكي، ومن يدافع عن الاتفاق وما يمثله من "فرصة" لإحياء عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
هبوط أول طائرة إسرائيلية في الإمارات بين الإدانة والإشادة
صحف عربية تتناول هبوط طائرة شركة إل عال الإسرائيلية في دولة الإمارات العربية المتحدة حاملة على متنها وفدا إسرائيليا أمريكيا يرأسه صهر الرئيس الأمريكي ومستشاره جاريد كوشنر، بين كتاب يحتفون بالزيارة وآخرون ينتقدونها.
لماذا تسارع الإمارات وإسرائيل في تطبيع العلاقات؟
صحف ومواقع عربية تلقي الضوء على اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي، وتناقش أسبابه وتبعاته.
الناشطة السعودية سعاد الشمري: "إسرائيل ليست عدوتنا"
إسرائيل ليست عدوتنا: مداخلة الناشطة السعودية سعاد الشمري لقناة إسرائيلية تثير الجدل وتدفع بمغردين للتساؤل أين السلطات مما يحدث؟
هل تتجه دول خليجية أخرى نحو التطبيع مع إسرائيل بعد الإمارات؟
الإعلان عن تطبيع الإمارات مع إسرائيل لا تزال تتردد أصداؤه في صحف العالم العربي ولا سيما الخليجي. وبينما يتوقع البعض أن تحذو البحرين وعُمان حذو الإمارات، واصفين الخطوة بأنها "أمر واقعي"، حذر آخرون من تبعات التطبيع معتبرين إياه "خيانة للأمة".
هل موقف الجامعة العربية من اتفاق الإمارات وإسرائيل "خيانة" للقضية الفلسطينية؟
رفْض الجامعة العربية لطلب فلسطيني لعقد اجتماع لمناقشة اتفاق التطبيع الذي أبرمته الإمارات وإسرائيل مؤخرا يثير اهتمام صحف عربية، بين أصوات تتهم الجامعة "بالخيانة" وبالسير "عكس الإرادة السياسية التي أنشأتها"، وأخرى تدعو إلى إلغائها والبحث عن "بديل يمثل العرب وقضاياهم الرئيسية".
ما طبيعة "السلام" الذي جاء به بومبيو في زيارته للمنطقة العربية؟
زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى المنطقة وأهدافها تشغل اهتمام صحف عربية، إذ يرى البعض أنها تهدف إلى مزيد من التطبيع بين دول المنطقة وإسرائيل، ويرى آخرون أن الوقت قد حان لكي تنعم المنطقة بالسلام والتنمية بعد عقود من الصراعات.
"صفحة جديدة" في العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج
كانت هناك اتصالات سرية بين الإمارات وإسرائيل منذ أعوام، لكن ظلت تفاصيل وتوقيت هذا التطبيع سرا حتى اللحظة الأخيرة.
هل يتقبل الشارع العربي سعي حكوماته للتطبيع مع إسرائيل؟
توقيع اتفاق التطبيع وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل والإمارات يفجر النقاش حول مدى اهتمام السلطات العربية الراغبة في التطبيع بمدى موافقة شعوبها على الخطوة.
في الأوبزرفر: الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي "يحد من إمكانية تحقيق حل الدولتين"
تداعيات الاتفاق على تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل من أبرز الموضوعات التي تناولتها الصحف البريطانية في تغطيتها لشؤون الشرق الأوسط.
ما الذي نعرفه حتى الآن عن اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل؟
في خطوة مفاجئة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل والإمارات توصلتا إلى اتفاق لإقامة علاقات رسمية بينهما. فما الذي نعرفه عن هذا الاتفاق حتى الآن؟
هل اتفاق الإمارات وإسرائيل طوق نجاة لنتنياهو وترامب أم أنه "إنجاز تاريخي" للعرب؟
الاتفاق بين إسرائيل والإمارات بشأن تطبيع العلاقات بين البلدين يثير ردود فعل متباينة في عدة صحف عربية، فهل جاء كطوق نجاة لكل من نتنياهو وترامب سياسيا، أم أنه "نجاح تاريخي" إماراتي لصالح القضية الفلسطينية؟
الإمارات وإسرائيل: من الرابح ومن الخاسر من الإتفاق؟
لماذا جاء الإعلان عن هذا الإتفاق الآن، وقبل ثلاثة اشهر من الانتخابات الامريكية؟ هل هناك تأثير لهذا الاتفاق على عملية السلام في المنطقة؟ وهل تحذو دول خليجية اخرى حذو الإمارات؟
فيديو
فيديو, "خدني تل أبيب".. أغنية إماراتية تحتفي بالتطبيع, المدة 3,45
انتشار أغاني إماراتية وإسرائيلية تحتفي بالتطبيع الإماراتي الإسرائيلي.
فيديو, كيف جرت محادثات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل؟, المدة 1,05
عقدت جولة أولى من محادثات غير مباشرة بين إسرائيل ولبنان تهدف إلى معالجة نزاع طويل الأمد حول حدودهما البحرية - ويصر الطرفان على أن المحادثات ليست علامة على أي تطبيع للعلاقات.
فيديو, كيف يستفيد نتنياهو من اتفاقات التطبيع مع العرب؟, المدة 1,49
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أن المغرب أصبح أحدث دولة عربية توافق على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
فيديو, لماذا يسعى حكام عرب لتحسين العلاقات مع إسرائيل؟, المدة 2,27
علاقات الدول العربية مع إسرائيل تتغير بسرعة. فكيف تحولت الدولة من عدو العرب المشترك إلى حليفهم الاستراتيجي؟
فيديو, السديس يثير ضجة بخطبة الجمعة: هل دعا السعودية للتطبيع مع إسرائيل؟, المدة 6,09
أثارت تصريحات للشيخ السديس ضحة عبر المواقع عندما دعا في الخطبة إلى حسن الحوار والمعاملة مع اليهود لاستمالة قلوبهم للدين، الامر الذي فهم أنه دعوة للسعودية للتطبيع مع إسرائيل.
فيديو, "أنهينا للتو أول رحلة تاريخية من إسرائيل لدولة خليجية", المدة 0,55
وصلت أول رحلة جوية تجارية مباشرة من تل أبيب إلى أبوظبي، في أول خطوة عملية في طريق تنفيذ اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.
فيديو, الصحفية الجزائرية حدة حزام تدعو إلى تطبيع علاقات بلادها مع إسرائيل, المدة 7,42
قالت الصحفية الجزائرية حدة جزام مديرة صحيفة الفجر، إن الجزئر لديها مصالح مع الشعوب الأخرى، وأن الجزائريين لن يكونوا أفضل من الفلسطينيين.
فيديو, ما هي تفاصيل اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل؟, المدة 1,27
بدأ وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد زيارة إلى الإمارات هي الأولى رسميا لوزير إسرائيلي منذ اتفاق تطبيع العلاقات بين الدولتين العام الماضي. إليكم أبرز تفاصيل الاتفاق.
تطبيع الإمارات مع إسرائيل: خيانة أم رسالة سلام؟
إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل إسرائيل والإمارات إلى اتفاق لإقامة علاقات رسمية بينهما يثير جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
فيديو, "بلا قيود" مع عزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية, المدة 1,53
يقول عزام الأحمد إن الإمارات العربية المتحدة تعمل منذ سنوات على التطبيع مع إسرائيل مؤكدا عدم رضى السلطة الفلسطينية بما تقوم به الإمارات