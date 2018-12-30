تطبيع العلاقات بين اسرائيل ودول عربية

صحف عربية ترصد زيادة في وتيرة التطبيع بين عدد من الدول العربية وإسرائيل. ويقارن البعض بين موجة التطبيع ووباء كورونا، مع المطالبة بالتصدي له قبل أن يتجذر، في حين يرى فريق آخر أن التطبيع بات "أمرا واقعا" لا يمكن إنكاره.

7 مايو/ أيار 2020