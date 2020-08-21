ماجدة الرومي: ما وقع في مرفأ بيروت جريمة في حق الشعب اللبناني

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ماجدة الرومي: ما وقع في مرفأ بيروت جريمة في حق الشعب اللبناني

وصفت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في بداية الشهر الجاري بكونها جريمة في حق الشعب اللبناني. وأضافت الفنانة ماجدة أنّ ما حدث في لبنان يفوق كل التصورات رغم أن اللبنانيين تعودوا على التعامل مع الصعوبات.

وفي ذات الوقت أكدت ماجدة على وجود أمل لدى الشعب اللبناني وقدرته على تخطي الوضع الحالي ،مشيرة إلى ما يقوم به الشباب الذين يسهرون على تنظيف الشوارع وتقديم العون للأسر المتضررة.

ودعت الفنانة ماجدة الفنانين إلى ضرورة النأي بأنفسهم عن التحزب السياسي على الأقل في العلن، لأنهم لا يملكون معطيات أو أدلة تمكنهم من تحديد المخطئ من المصيب أو الظالم من المظلوم .وترى الفنانة ماجدة الرومي ما يحدث في الخفاء هو الذي يشكل خطرا وليس ما يقال في العلن حسب قولها.