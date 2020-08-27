وظائف شاغرة في بي بي سي عربي
- 27 أغسطس/ آب 2020
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تعلن بي بي سي نيوز عربي عنحاجتها لمذيعين للعمل في إذاعة بي بي سي في مكتب عمان بالأردن.
للاطلاع على تفاصيل الوظيفة والترشح للوظيفة يرجى الضغط على رابط التقديم