وظائف شاغرة في بي بي سي عربي

  • 27 أغسطس/ آب 2020

تعلن بي بي سي نيوز عربي عنحاجتها لمذيعين للعمل في إذاعة بي بي سي في مكتب عمان بالأردن.

للاطلاع على تفاصيل الوظيفة والترشح للوظيفة يرجى الضغط على رابط التقديم