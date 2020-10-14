البحث عن الأمل؟

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البحث عن الأمل؟

هل قصدتَ/تِ يوما عرافة أم عرافا؟ لماذا؟ هل ترغب/ترغبين بمعرفة ماذا يحمل المستقبل؟ هل تؤمن/تؤمنين بالتنبؤات؟

في "دنيانا" هذا الأسبوع نغوص في عالم العرافين والمبصرين والمنجمين.

التبصير بالفنجان، وقراءة الكف، والتبصير بورق الشدة، وقراءة التاروت وغيرها من الوسائل التي يلجأ إليها الإنسان لمعرفة المجهول.

ولكن… لماذا؟ هل هي فقط رغبة لمعرفة ماذا يحمل المستقبل؟ أم أن الظروف الصعبة والضغوطات الحياتية هي التي دفعت الناس للبحث عن بقعة أمل؟

لا شك بأن عالم العرافين موجود منذ زمن بعيد، إلا أن الإقبال عليه بتزايد مستمر.

"دنيانا" هذا الأسبوع يناقش الأسباب ويعكس تجارب شخصية معاشة. تشارك في الحلقة منال خضر ممثلة وناشطة ثقافية من فلسطين، غيداء الرشيدي باحثة وناشطة في المجتمع المدني من اليمن، ميرا صيداوي ممثلة ومخرجة من فلسطين، وشيماء كامل فنانة تشكيلية من مصر تطل عبر سكايب.