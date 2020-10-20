لغة… بلا حروف!

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لغة… بلا حروف!

طغت الرموز التعبيرية الملونة أي "الإيموجي" على أنماط تفاعل الناس فيما بينهم في الآونة الأخيرة. فحلت هذه الرموز محل الكلمات والحروف وباتت أكثر قدرة على التعبير والتفاعل. فكثيرا من الأحيان ما نجد من هذه الرموز وسيلة أفضل للتعبير عما نود قوله أو التعبير عنه بدلا من استخدام الكلمات.

فإذا كنت حزينا أو سعيدا على سبيل المثال، لا داعي أن تكتب وتعبر بشكل فائض عن مشاعرك يكفي فقط أن ترسل وجها حزينا أم سعيدا عبر أي وسيلة تواصل إجتماعي.

كيف غيّرت هذه "الإيموجي" من طريقة تفاعلنا مع الآخر؟ وكيف باتت وسيلة أساسية للتعبير عما يدور في داخلنا؟ فهل باتت لغة العالم الرقمي الجديدة؟ ومع انعدام التواصل المباشر في زمن الوباء، كيف سهلت هذه الرموز طرق تواصلنا في العالم الافتراضي؟

"دنيانا" هذا الأسبوع يطرح هذه الأسئلة وسواها ويناقش هذه الرموز التي تضم كافة فئات المجتمع من أصحاب العمل، الأمهات، الأشخاص ذوي الإعاقة، أصحاب البشرة السمراء وغيرهم من أفراد المجتمع.

في "دنيانا" هذا الأسبوع ديالا عيتاني معالجة نفسية وأستاذة جامعية من لبنان، غيداء الرشيدي باحثة وناشطة في المجتمع المدني من اليمن، ميرا صيداوي ممثلة ومخرجة من فلسطين، وشاركتهن عبر سكايب يسرا محمد إعلامية من الكويت.