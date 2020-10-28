موضة قديمة… جديدة!

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

موضة قديمة… جديدة!

ما بين الماضي والحاضر، تبدلت وتغيرت حركة الموضة. تبدلت بفعل تغير الاوضاع المعيشية والاقتصادية وحتى السياسية السائدة. موضة الخمسينات مثلا لا تشبه موضة الستينات وموضة الثمانينات لا تشبه موضة السبعينات والتسعينات وغيرها من الحقبات. لكل حقبة خصوصية معينة. ولكن بالرغم من كل هذا التغيير، هناك حنين دائم لكل ما هو قديم أي ال Vintage.

"دنيانا" هذا الأسبوع يناقش الموضة بين الماضي والحاضر. كيف كانت وكيف أصبحت؟ هل تعيد الموضة نفسها؟ وما هي العوامل التي تؤثر في صناعة الموضة؟

فالموضة ليست عبارة عن مجموعة من الملابس تصدر في مواسم معينة، وإنما هي حركة أساسية تؤثر وتتأثر بالبيئة الاقتصادية والاجتماعية السائدة. فكيف يمكن أن نربط الموضة بالاقتصاد؟ وكيف تؤثر الحروب والأوبئة على صناعة الموضة؟

في "دنيانا" هذا الأسبوع هاويات ومحترفات ومحبات للموضة هنّ ياسمين حاكم مصممة أزياء محترفة من السودان، منال خضر مصممة أزياء هاوية من فلسطين، أمال شريف مصممة غرافيكس من لبنان، وميرا يداوي ممثلة ومخرجة من فلسطين.