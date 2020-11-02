إطلاق نار في النمسا: سقوط عدد من الجرحى بالعاصمة فيينا

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، تجري في فيينا عملية واسعة النطاق للشرطة في أعقاب حادث إطلاق نار

قالت الشرطة في النمسا إن إطلاق نار بالعاصمة فيينا أدى إلى سقوط عدد من الجرحى.

وأوضحت وزارة الداخلية أن مهاجما قد قتل، فيما تطارد قوات الأمن شخصا آخر.

وتجري عملية أمنية واسعة النطاق في العاصمة، وحثت الشرطة الناس على تجنب جميع الأماكن العامة في المنطقة وعدم استخدام وسائل النقل العام.

وأقيمت حواجز أمنية في وسط المدينة. وأظهرت لقطات نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصا يركضون فيما ترددت أخبار عن سماع صوت طلقات نارية.

وبحسب ما ورد، فإنّ إطلاق النار وقع في شارع بالقرب من كنيس يهودي.