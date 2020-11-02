إطلاق نار في النمسا: سقوط عدد من الجرحى بالعاصمة فيينا
قالت الشرطة في النمسا إن إطلاق نار بالعاصمة فيينا أدى إلى سقوط عدد من الجرحى.
وأوضحت وزارة الداخلية أن مهاجما قد قتل، فيما تطارد قوات الأمن شخصا آخر.
وتجري عملية أمنية واسعة النطاق في العاصمة، وحثت الشرطة الناس على تجنب جميع الأماكن العامة في المنطقة وعدم استخدام وسائل النقل العام.
وأقيمت حواجز أمنية في وسط المدينة. وأظهرت لقطات نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصا يركضون فيما ترددت أخبار عن سماع صوت طلقات نارية.
وبحسب ما ورد، فإنّ إطلاق النار وقع في شارع بالقرب من كنيس يهودي.
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وغرّد زعيم الجالية اليهودية أوسكار دويتش على تويتر أنه لم يتضح ما إذا كان كنيس فيينا قد استُهدف في الهجوم لأنه كان مغلقاً في ذلك الوقت.