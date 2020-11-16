تقنيات يمكن اضافتها للكراسي المتحركة الكهربائية لإعطائها خاصيات يدوية
تقنيات يمكن اضافتها للكراسي المتحركة الكهربائية لإعطائها خاصيات يدوية
داليا حيدر تلتقي بباحث اسباني من جامعة كتالونيا التقنية قام بتطوير تقنيات يمكن اضافتها للكراسي المتحركة الكهربائية لإعطائها خاصيات يدوية.
الهدف من هذه الإضافة اتاحة الفرصة لمرضى الحثل العضلي الدوشيني لتمرين عضلاتهم باستمرار للحفاظ على وظائفها وتحسين لياقتهم البدنية.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
حساب داليا حيدر على تويتر: DaliaHaidarTV@
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