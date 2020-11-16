دراجة تمكّن المصابين بشلل في القدمين من القيادة بمساعدة محفزات كهربائية للعضلات

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دراجة تمكّن المصابين بشلل في القدمين من القيادة بمساعدة محفزات كهربائية للعضلات

أنيس القديحي يلتقي بفريقين بحثيين بين الفرق السبعين المشاركة في منافسة "سايباثلون" التي تقام في مدينة زيورخ.

تم تطوير تقنيات تساعد الأشخاص من ذوي الإعاقات الجسدية على التحكم بالكرسي المتحرك تبعاً لحركة العين.

كما تم تطوير دراجة ثلاثية العجلات تمكّن المصابين بشلل في القدمين أو في كافة الأطراف من قيادة الدراجة بمساعدة محفزات كهربائية للعضلات.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@

صفحة أنيس القديحي على تويتر: anees_alqudaihi@

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