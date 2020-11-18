أرحام للإيجار!

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أرحام للإيجار!

قد يبدو عنوان حلقة "دنيانا" هذا الأسبوع غريبا. ولكن هذه هي الحقيقة وهذا هو الواقع. نعم، هناك أرحام للإيجار وهناك أيضا تجارة مزدهرة في بعض دول العالم معروفة ب "بيزنيس الأرحام".

فحلم الأمومة من أسمى أحلام النساء ولتحقيق هذا الحلم ممكن أن تلجأ المرأة إلى أبعد وأغرب الطرق وأكثرها تعقيدا ومجازفة ربما.

وتعتبر الهند، والولايات المتحدة، وأوكرانيا من أهم مراكز استئجار الأرحام في العالم.

ولكن في البداية ماذا يعني مصطلح تأجير الأرحام؟ من هم الأطراف الأساسيون؟ ومن هم المستفيدون؟ هل هذه العملية مقوننة؟ وما هو موقف الأديان من هذه التجارة؟

"أرحام للإيجار" في دنيانا هذا الأسبوع مع أمال شريف مصممة غرافيك وناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من لبنان، غيداء الرشيدي باحثة وناشطة في المجتمع المدني من اليمن، منال خضر ناشطة ثقافية من فلسطين، وميرا يداوي ممثلة ومخرجة من فلسطين.