"اضحك الصورة تطلع حلوة"

كانت الصورة في السابق تشكل محطات مختلفة في حياة الإنسان، يحتفظ بنسختها الورقية في ألبوم يعود ليتفرج عليه بين الحين والآخر. بحنين يقلّب الصورة فهي ربما آخر ما تبقى له من ذلك الزمن الجميل. ذكريات في صور.

مع التطور الحاصل في العالم وانتشار الأجهزة الإلكترونية، انتقلت الصورة إلى مرحلة أكثر تقدما. باتت الصورة الورقية صورة إلكترونية أو رقمية. هواتفنا النقالة أصبحت هي الألبومات التي تتسع للمئات لا بل الآلاف من الصور التي نأخذها بشكل مستمر. أصبح الإنسان يعتمد على هذه التقنية ليس لتوثيق اللحظات التي يعيشها هو فقط بل الأحداث التي تدور حوله، حتى أخذ في كثير من الأحيان دور المراسل الصحفي. هذه السهولة بالتعاطي مع الصورة، قسمت آراء الناس. هناك من يرى أن الجيل الجديد يفقد عيش اللحظة لأنه لا يعيشها إلا من خلف شاشة الهاتف وهناك من يرى أن هذه السهولة أعطت للفرد حرية إلتقاط ما يريد وقتما ما يريد.