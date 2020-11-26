"اضحك الصورة تطلع حلوة"
للصورة أهمية كبيرة في حياة الإنسان. بنظرة إليها نعود إلى الماضي ونستذكر الزمان والمكان والحكاية ويراودنا شعور "النوستالجيا". فطالما كانت الصورة وسيلة لتوثيق اللحظات على أنواعها.
كانت الصورة في السابق تشكل محطات مختلفة في حياة الإنسان، يحتفظ بنسختها الورقية في ألبوم يعود ليتفرج عليه بين الحين والآخر. بحنين يقلّب الصورة فهي ربما آخر ما تبقى له من ذلك الزمن الجميل. ذكريات في صور.
مع التطور الحاصل في العالم وانتشار الأجهزة الإلكترونية، انتقلت الصورة إلى مرحلة أكثر تقدما. باتت الصورة الورقية صورة إلكترونية أو رقمية. هواتفنا النقالة أصبحت هي الألبومات التي تتسع للمئات لا بل الآلاف من الصور التي نأخذها بشكل مستمر. أصبح الإنسان يعتمد على هذه التقنية ليس لتوثيق اللحظات التي يعيشها هو فقط بل الأحداث التي تدور حوله، حتى أخذ في كثير من الأحيان دور المراسل الصحفي. هذه السهولة بالتعاطي مع الصورة، قسمت آراء الناس. هناك من يرى أن الجيل الجديد يفقد عيش اللحظة لأنه لا يعيشها إلا من خلف شاشة الهاتف وهناك من يرى أن هذه السهولة أعطت للفرد حرية إلتقاط ما يريد وقتما ما يريد.
دنيانا" هذا الأسبوع يتحدث عن الصورة وأهميتها. كيف كانت وكيف أصبحت اليوم؟"
مشاركات هذا الأسبوع هنّ أمال شريف مصممة غرافيكس وهاوية للتصوير من لبنان، منال خضر ناشطة ثقافية من فلسطين، ميرا صيداوي ممثلة ومخرجة من فلسطين، وهاجر عبد الله كوميدية من مصر.
"دنيانا" الأربعاء الخامسة والنصف مساء بتوقيت جرينيتش.