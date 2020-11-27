الانتخابات الأمريكية: ترامب يقول إنه سيغادر البيت الأبيض إذا صدق المجمع الانتخابي على فوز بايدن

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، ترامب كرر مزاعمه حول وقوع تزوير خلال الانتخابات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيغادر البيت الأبيض إذا أعلن المجمع الانتخابي فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وتعد هذه التصريحات أقرب إقرار من جانب ترامب بخسارة الانتخابات التي أجريت في 3 نوفمبر/تشرين الثاني.

لكن الرئيس الأمريكي كرر مزاعمه، التي لا أساس لها، بشأن وقوع "تزوير" خلال عملية التصويت.

ومن المقرر أن يجتمع المجمع الانتخابي في الرابع عشر من ديسمبر/كانون الأول لتأكيد الفائز في السباق الرئاسي.

وفي حديثه إلى الصحفيين بمناسبة عطلة عيد الشكر، قال ترامب إنه إذا تم تأكيد فوز بايدن من قبل المجمع الانتخابي، فإنه سيغادر البيت الأبيض.

لكن ترامب قال إنه من الصعب عليه الإقرار بخسارته لصالح بايدن في ظل الظروف الحالية، ورفض الإفصاح عما إذا كان سيحضر حفل تنصيب بايدن.

وأصرّ ترامب على أن "هذه الانتخابات شهدت عمليات تزوير"، بينما لم يقدم أي دليل ملموس على مثل هذه المخالفات في التصويت.

ومن المنتظر أن الرئيس المنتخب اليمين في 20 يناير/كانون الثاني.