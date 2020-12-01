الكتاب الورقي أم الرقمي؟

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الكتاب الورقي أم الرقمي؟

تعتبر الكتب الورقية أحد أهم الأشياء التي طالتها التأثيرات المرتبطة بالثورة الرقمية إذ ظهر على الساحة ما يُعرف بالكتاب الرقمي أم الإلكتروني. هذا الكتاب الرقمي، انتشر انتشارا واسعا بين القراء والكتاب وتحديدا مع انتشار الأجهزة المخصصة لذلك.

الجدل قائمٌ وواضح… هناك من يناصر الكتاب الورقي ويدافع عنه ويعمل على بقائه وهناك من واكب التطور والتقدم التكنولوجي وانحاز إلى الكتاب الرقمي.

ولكن أين تكمن أهمية الكتاب الورقي؟ وأين تكمن أهمية الكتاب الرقمي؟ ماذا يفضل القارئ والكاتب؟ وما هي مميزات وعيوب كلا من الكتابين؟ وما هي التحديات التي يواجهها الكتاب الورقي اليوم؟ ماذا عن دور النشر والمؤلفين؟

يناقش "دنيانا" هذا الأسبوع الكتاب الورقي والرقمي ويتوقف عند الرقابة والقرصنة وموقف دور النشر من هذا المسألة.

في "دنيانا" هذا الأسبوع مشاركات عاملات في هذا المجال هنّ رؤى الصغير كاتبة وناشطة في المجتمع المدني من تونس، فاطمة البودي كاتبة وناشرة من مصر، ميرا صيداوي ممثلة ومخرجة من فلسطين، ومنال خضر ناشطة ثقافية من فلسطين.