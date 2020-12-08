الفرنجي برنجي؟

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الفرنجي برنجي؟

يكثر الحديث في الآونة الأخيرة عن لغات عدة مهددة بالاندثار منها اللغة العربية. والسؤال المطروح، هل فعلا اللغة العربية مهددة؟ وهل تعيش آخر مراحلها قبل الزوال؟

من المؤكد أن اللغة العربية تعيش اليوم أزمة حقيقية وتواجه تحديات كثيرة خاصة مع انتشار الفضاء الرقمي ووسائل التواصل الإجتماعي.

البعض يرى أن اللغة العربية تعيش أزمة ناطقيها وأن المشكلة لا تكمن في اللغة العربية كلغة بحد ذاتها. فالخلط اللغوي على سبيل المثال من أبرز التحديات التي تواجهها اللغة اليوم. في المجتمعات العربية وتحديدا في المدارس والجامعات، يقوم الأشخاص بمزج اللغات واللهجات في جملة واحدة. ففي جملة واحدة نسمع العربية والإنجليزية وأحيانا كثيرة الفرنسية أيضا. ناهيك عن لغة العربيزي المستحدثة بسبب التطور التكنولوجي.

تحديات أخرى تقف بوجه اللغة العربية إذا يعتبر البعض أنها كغيرها من اللغات بحاجة إلى صيانة وعناية وإذا لم يحصل ذلك فستبقى اللغة متأخرة.

في دنيانا هذا الأسبوع حبيبة العلوي كاتبة من الجزائر، سندس برهوم كاتبة من سوريا، ميرا صيداوي ممثلة ومخرجة من فلسكين، ورانيا زغير كاتبة وناشرة من لبنان.