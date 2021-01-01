د. جهاد أزعور في "بلا قيود": 100 مليار دولار دعم مالي لمواجهة جائحة كورونا

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د. جهاد أزعور في "بلا قيود": 100 مليار دولار دعم مالي لمواجهة جائحة كورونا

تحدث ضيف حلقة هذا الأسبوع من بلا قيود، جهاد أزعور مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، عن محاور عمل الصندوق لمواجهة جائحة كورونا من قروض سريعة، وهبات مالية، ومساعدات استشارية.

وقد أفاد جهاد أزعور أن الصندوق قد وفر 100 مليار دولار أمريكي لدعم مختلف الدول على مستوى العالم في تجاوز جائحة كورونا. فما نصيب دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من هذا الدعم؟ وما هي شروطه؟

وقد أكد جهاد أزعور أن أولوية صندوق النقد الدولي هي أمن وسلامة الأفراد؟ فما ضمانات تحقيق ذلك؟ وهل تدفع الشعوب ثمن هذه القروض؟

وصرح مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أن مصر تعد الدولة الوحيدة في المنطقة التي حققت نموًا اقتصاديًا في عام 2020، فكيف يعكس هذا الواقع في ظل إعلان الصندوق أن الدين الخارجي لجمهورية مصر العربية قد وصل لحولي 120 مليار دولار؟