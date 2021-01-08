مصير الدمى الخزفية المصنعة يدوياً و"شارع العراق المصغر" الذي يجمع مختلف الطوائف والشجرة التي قامت بها حضارات

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مصير الدمى الخزفية المصنعة يدوياً و"شارع العراق المصغر" الذي يجمع مختلف الطوائف والشجرة التي قامت بها حضارات

"أنا الشاهد" في هذا الأسبوع :

من #العراق، نتعرف على شارع المتنبي الذي يجمع البسطاء والمثقفين من العراقيين من مختلف الطوائف تحت مظلة الثقافة والابداع.

ومن #لندن، الدمى الخزفية المصنعة يدوياً وصمودها أمام التصنيع الألي.

ومن #ظفار_العمانية رحلة اللبان من صناعة بخور إلى عطور عالمية

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